特朗普遇刺　網民指「情節」勁似舊片　男主角添羅賓斯有回應

共和黨總統候選人美國前總統特朗普（Donald Trump），日前出席賓夕凡尼亞州出席競選集會期間，有一名槍手企圖暗殺特朗普，最終導致他右耳被子彈擦傷。事後有網民指遇刺事件與1992年由美國男星添羅賓斯（Tim Robbins）自編自導自演的政治喜劇《政壇現形記》（Bob Roberts）中的情節十分相似。

《政》是講添飾演的民歌歌手競選美國參議員，片中他企圖「自導自演」用遇刺行動來搏同情爭取選票。有網民暗諷特朗普用同一手段來搏同情。事後添對網民的「陰謀論」大為不滿，並於社交網留言反擊：「對於那些將我的電影《政壇現形記》與刺殺特朗普的企圖進行比較的人來說，讓我們澄清一下。昨天發生的事情是對總統候選人生命的一次真正的嘗試。那些否定企圖暗殺是真實的人確實處於精神錯亂的狀態。昨天一名男子被槍殺。又一個被殺死了。他們可能不是你在政治上同意的人，克服對這些人的盲目仇恨。他們是美國同胞。這種集體仇恨正在扼殺我們的靈魂，吞噬我們僅存的人性。」

特朗普遇刺後多位男歌手包括50 Cent、Jason Aldean以及Kid Rock公開大讚他，Jason於社交網貼特朗普遇刺後振臂高呼的照片，並留言指「戰士就是這模樣！」另有饒舌女歌手Amber Rose於社交網分享同一照片並表示：「永不停止抗爭。」而曾高調支持特朗普的男歌手Kid Rock表示：「你同特朗普唔Ｘ妥就等於同我唔Ｘ妥。」50 Cent分享網民將他處男大碟封面改圖變為特朗普，並指「特朗普被槍傷他就成為潮流」。之前他已公開表示相信特朗普11月將再度入主白宮。