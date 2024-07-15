兩場港騷落幕　酒井法子與黎瑞恩合唱送驚喜

90年代憑經典日劇《同一屋簷下》、《星之金幣》等走紅香港的日本美魔女酒井法子，一連兩日在旺角麥花臣場館舉行的香港演唱會，昨日(14日)圓滿結束。相隔5年再在港開騷的她，吸引大批粉絲支持，亦有新加坡、台灣及日本的歌迷專誠來港捧場。

昨日尾場上，酒井全晚落力演唱19首歌曲，包括《夢冒險》及國語歌《早安的空氣》等，並例牌以廣東話打招呼：「大家好，我係酒井法子。」她又換上多套性感歌衫，大晒香肩與小蠻腰。

演唱會邀得香港女歌手黎瑞恩(小恩子)做特別嘉賓，兩位昔日港日學生情人難得同台crossover ，以日文及廣東話合唱小恩子名曲《你知我想說什麼》日文原曲《找到微笑 》及《自動消失Lonely Day》原曲《無力的Teen-age 》，全場歌迷一齊站起跳舞， 氣氛熱烈。兩人在台上抱抱，酒井表示首次與小恩子見面，並感謝對方在前一天送上有很多日本生果的大果籃到後台給她。但翻查紀錄，酒井早於1996年已曾與小恩子見過面。而小恩子則表示很榮幸與對方合唱。安歌時， 酒井換上藍色晚裝裙，坐千秋邊做手語邊唱經典劇集《星之金幣》兩首歌曲《鏡中的裙子》與《碧藍色的小兔》，最後更與全場歌迷大合照。

酒井騷後受訪，透露是工作人員提議邀小恩子做嘉賓，對方得悉後亦爽快答應，促成今次合唱。她騷前花了很多時間練習，並送上曲奇答謝對方。她表示由於此行行程緊密，未有時間與其他香港歌手見面。但首日抵港後，她有到尖沙咀看夜景及與8米長「死待」打卡。由放今次港騷反應理想，她表示會向公司反映，希望盡快再來港開騷。