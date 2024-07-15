逛台灣NO.1學府　打卡開餐

【特約報道】要數台灣人心目中的夢幻學府，肯定是當地排名第一的台灣大學。雖然只有優秀的學生才有資格入讀，但校園對普羅大眾免費開放，讓大家可見識園區歷史建築及美景的同時，還能享受意想不到的美食，吸引不少當地人及旅客到此一遊， 見識一流校園的獨特氛圍。

最貴地區 佔地甚廣

台灣大學簡稱「台大」，在全台灣有好幾個縣市有校區，大家最熟悉的台大通常指的是學校總部，位於台北市中心樓盤價格最貴的大安區，佔據好幾條街道。校園佔地甚廣，光是沿着外圍走一圈，就有3.9公里之長！

共享單車 免費使用

雖然校園範圍極為廣闊，但不同地區都有路名，不怕會迷路！例如最有名的是椰林大道，還有小椰林道、舟山路、蒲葵道、欒樹道、長興街等，而每一條大路還有小岔路。就算從不同方位進入台大，只要按着沿路出現的指標和地圖，便不會迷失方向。

如果懶得行路，不妨租借台北市的YouBike共享單車，台大校園內設有多個該款單車的借還站點，利用相關的APP便能查詢位置及免費使用。而電單車不可進入台大校園內，汽車則僅教職員工或特別申請才有開車證駛進校園。

看湖賞鴨 必喝鮮奶

台大在台北市中心設有大農場，還有比公園更廣闊的醉月湖、生態池、養殖場等。校園生態豐富，路邊有鴨子在散步，完全不怕人。池塘裏有烏龜及鳥類，據說春天尾聲還可見到螢火蟲閃閃發光，可算是台北市難得的都市綠洲。

我住在台北多年，經常前往台大的理由除了看鴨、賞湖景，還為了搶購鮮奶和限時出爐的蛋糕。台大內設有「台大農場農產品展示中心」，地方雖小，但內裏售賣的食品卻予人驚喜，其中的鮮奶及蛋糕既好味又相宜，是生活中難得的小確幸，若遲來一步便被搶光。

作為必喝之選的台大鮮奶，採用台大農學院農場飼養的乳牛現擠鮮奶，經殺菌消毒後，翌日便直送校園售賣，非常新鮮。由於並不對外供應，所以吸引不少民眾入校搶購。校方亦體貼地公布發售時間，記得要先確認再前來購買，以免撲空。

台大鮮奶喝起來充滿天然風味，製作簡單夠新鮮，沒有太多額外的殺菌加工法，口感相對清爽。展示中心內的鮮奶相關製品還有芝士、優酪乳、雪糕等，款式甚多，真的會讓人有選擇障礙。

清蛋糕也頗有名氣，沒有鮮奶成分，使用麵粉、糖、蛋糕、橘子汁、油等製造，是台灣人喜歡的「古早味」，吃起來的口感綿軟而不乾澀，也是限時出爐，值得一試。

台大農場農產品展示中心

台大鮮奶供應時間：8:00am及3:00pm（周一至周五）、9:00am（周六）

清蛋糕供應時間：11:00am（周一至周五 ）

跟台北人 暢遊台大

台大校園內還有許多小食檔、餐廳，提供學生和教職員用餐，一般人士也可享用。費用比外邊食肆略貴，但仍算是價廉物美，例如從早上7點開始賣台式早餐、飯團的「小小福」。另外樓高三層的「小福樓」，1樓是郵局和便利店，2樓是美食街，3樓有生活用品店，基本上生活所需都可在校園內搞定。

我覺得最經濟實惠的是「第一學生活動中心」內的「活大餐廳」，提供麥當勞、台式鍋貼、素食等等選項，最推薦「御喜自助餐」，是以秤重計價的，校外人士NT$20（約HK$5）/100g，白飯NT$5（約HK$1）。菜式豐富而且炒得不錯，可以自己夾菜，價格很優惠，贏過外邊多數的便當店，每到用餐時間都需要花時間排隊選菜和結帳。

台大校園內自助餐

營業時間：10:30am~2:30pm、4:30pm~8:00pm

我推介的台大半日參觀路線如下：

（1）上午10點多從校門口入內，沿着椰林大道邊欣賞兩旁的大王椰子樹邊打卡。

（2）前往「台大農場農產品展示中心」搶購11點出爐的清蛋糕。

（3）到「醉月湖」賞鴨。

（4）再到「活大餐廳」吃午餐。

（5）飯後到「台灣大學生態池」賞烏龜和魚。

（6）前往「台大農場農產品展示中心」買下午3點發售的限量鮮乳，挑選台灣其他縣市的農特產如鮮果乾，芝麻醬、番薯糖當手信。

若想進一步認識台北生活的話，有機會不妨到台大Hea遊！

台灣大學

地址：台北大安區羅斯福路四段一號

交通方式：台北捷運綠線至「公館」站，3號出口即是

撰文：林貝絲

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