本日日本：潮牌10周年　大搞聯名慶祝活動

生活用品品牌niko and...的東京店「niko and...TOKYO」將於今年10月迎接開業10周年，為慶祝這個重要日子，7月起店舖會與不同創作者進行聯名企劃，第一彈登場的是與藝術家「加賀美健」合作的聯名商品，加賀美健擅長從生活中獲取靈感，以搞笑的方式演繹，令人會心微笑，是次系列的產品亦能感受到他的幽默風格，包括衣服、手挽袋、帽子等，只發售到7月底，喜歡的粉絲要把握機會入手。第二彈則是與服飾品牌never never bean（ネバネバビーン）合作的聯名商品，品牌專以「納豆」為主題，能從設計中感受到設計師與品牌創辦人對納豆的熱愛，今次特別為「niko and...TOKYO」設計了T-shirt，更有以品牌命名的「niko納豆」，數量有限，同樣只發售到7月底。另外，以公仔為主題、並邀請公仔設計者參與的特別活動nuigurumi dream（ぬいぐるみドリーム），將於7月15日快閃進駐「niko and...TOKYO」專門店，有機會在此買到古董公仔及由公仔設計者親手製作的作品。此外，7月22日至31日店內將發售由熱愛餃子的KOL「餃子超人オガサワラガク」推薦的冷凍餃子，以及多款餃子周邊，7月26日晚上5時至9時更有「餃子派對」，現場提供餃子及啤酒，免費入場。