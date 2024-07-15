鮮娛糧｜吳奇隆現身冇崩壞　大晒流利廣東話

台灣男神吳奇隆當年在台灣以男子組合「小虎隊」出道，憑俊朗外表迅速走紅，他也曾參演無綫劇《創世紀》和《創世紀II》，飾演「葉榮亨」令人留下深刻印象，他亦因與蔡少芬合作《創》劇而撻着，可惜這段感情只維繫了3年，由於當時兩人都為家庭背負巨債，故被形容為苦命鴛鴦。

吳奇隆之後轉往內地發展，憑陸劇《步步驚心》中「四爺」一角再次人氣急升，並與內地女星劉詩詩戀上，兩人於2016年在峇里島舉行盛大婚禮，婚後育有一子「步步」，雖然近年屢傳二人婚變，但吳奇隆一於少理，繼續低調家庭生活。

除了婚變傳聞外，吳奇隆近年的容貌也成為網民熱議的話題，指他面容崩壞。他早前到澳門拍攝節目，不少網民見過他真人都表示並非如此，還大讚保養得非常好，一點都不像54歲，形容他為「男星保養天花板」。從網民的短片可見，當日吳奇隆到澳門一間馳名手信店拍攝，他簡單穿上全身運動服配一件白色tee，不但帥氣依然，而且顯得非常年輕，加上結實的身形，整個狀態極佳。有眼利網民更發現吳奇隆左手無名指戴着婚戒，用行動擊破婚變傳聞。此外，節目近日播出，吳奇隆竟全程用上廣東話，雖然現時長駐內地，但一點都沒有生疏，非常流利，有網民驚嘆的是：「原來吳奇隆會說粵語的，長見識了。」其他網民解答：「當年為了留港發展所以學習。」