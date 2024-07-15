第二代KONA EV新咗啲乜？

進化至第二代的HYUNDAI 全新KONA EV，緊隨IONIQ 5 換上新的品牌標誌性Pixel設計元素，造型賣相更時尚型格。(方偉堅攝)

想平平哋30萬港元樓下，出架電動車揸？近年市場上確是多了不少選擇，像這輛剛進化至第二代的現代 (HYUNDAI) 全新KONA EV，新「一換一」計劃下售價不到27萬港元起。

它不僅車價吸引，連賣相也型仔了許多。來到第二代，車身體積放大了一些，其中車長和軸距分別加長了175mm 和60mm，車上的乘坐空間以至置物空間更是大大提升。內裝科技配置也緊貼潮流，想知道更多？即睇片！

KONA EV Range+規格表

車型：四門五座位電動SUV

驅動：前置馬達、前輪驅動

電池容量：64.8kWh 高壓電池

馬力：204PS

扭力：255Nm

0-100km/h：8.1秒

續航力：505km(WLTP)

充電時間：100kW DC充電(10-80%) 約45分鐘；11kW AC充電(0-100%) 少於6.5小時

車身體積：4,355×1,825×1,575mm（長×闊×高）