玩水嗒女　游泳多樂趣

天氣咁熱，去游水消暑就最啱，不過喺屋企其實都可以享受到游水嘅樂趣，就係欣賞日本AV界嘅「水泳系列」喇，當中女優着上性感泳衣，請大家眼睛食冰淇淋，仲會同猛男由泳池砌到去更衣室，真係刺激滿載！

獻身報答

喺S1出品嘅《讓她飛釘的競泳水着》入面，七森莉莉係王牌游泳選手，仲生靚女又好身材，令吉川教練起色心，有一日，趁莉莉唔為意將含有興奮劑嘅藥粉倒落飲品，令莉莉喺藥檢中呈陽性反感，唔能夠參加比賽，呢個時候吉川就扮好人話有辦法幫莉莉參賽，但係就莉妹獻身報答，莉莉為咗完成奪金夢想，惟有答應，點知吉川話晒畀其他泳隊成員知道，搞到個個都以此威脅莉莉獻身！

大送秋波

於DAHLIA推出嘅《年上性慾強的巨乳女教練》當中，美乃雀係游泳學院嘅資深女教練，由於學員眾多，請來年輕男助教陽介幫手，由於佢高大健碩又靚仔，令Dry爆嘅美乃雀嗒晒糖，更主動向對方大送秋波，果然成功撩起陽介嘅慾火，跟住兩人就嚟個池邊激戰！之後佢哋成日喺泳池打情罵俏，仲玩埋波地推油等情趣玩意，真係好溫馨呀！

癡心錯付

片廠Moodyz炮製嘅《讓所有成員給我戴綠帽》，講述天馬唯喺泳隊深受男仔歡迎，不過佢只喜歡瑛太，後來二人秘密拍拖，點知唯妹癡心錯付，原來瑛太係變態仔，見到唯妹被其他男成員鹹濕就會好興奮，後來為咗得到快感，仲叫班男成員群起圍攻，瑛太則從旁觀戰並將過程拍低，而唯妹嗌到拆天都冇人會嚟救佢，認真可憐！

簡評

喺3部作品當中，本仙最鍾意美乃雀主演嘅《年上性慾強的巨乳女教練》，原因係雀妹身材健美且凹凸有致，着上競泳水着盡顯曲線身段，相當誘人，而佢密密同小鮮肉喺泳池連番激戰，仲玩埋好多情趣玩意，令作品元素豐富又夠激情悅目！