陳奕迅下巴縫30針後首蒲頭　康復理想唔見有疤

歌神陳奕迅（Eason）早前撞傷下巴，目前正在養傷，不過天生活躍的他每日都「放風」。繼日前現身紅館睇騷後，他再被發現在大坑出沒，更借筆幫粉絲簽名，獲讚順得人。

Eason早前因打波中暑跌傷下巴，傷口深至見骨，最終入院縫了30針，並一度留醫觀察，隨即宣布原定上月及本月舉行的重慶及佛山共12場演唱會延期至明年。當時其經理人曾指Eason沒有大礙，相信下巴不會留疤，亦不會影響他日後唱歌。

性格一向坐唔定的Eason正在養傷，日前現身紅館睇演唱會，並在後台與林家謙頭貼頭合照留念。事後林家謙將合照上載至社交平台，由於是Eason受傷後首度公開露面，引起廣泛關注。林家謙寫到：「long time no see x2. thanks for coming（好久不見，謝謝你來）」，相中Eason做出招牌搞怪表情，下巴部分沒有明顯傷痕，看來恢復狀況不錯，不過照片隨後不知何故已被刪除，但早已在網上瘋傳。

借筆簽名超親民

另外，Eason被偶遇現身大坑，一身街坊Look的他背有價值逾4萬元的名牌包包，當有粉絲上前欲索取簽名時，他專誠到附近商店借筆幫對方「圓夢」，難怪獲該粉絲激讚友善！