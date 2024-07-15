莊錠欣寫歌出碟一腳踢　論盡唔錫身轉型做打女

童星出身的莊錠欣（Elkie）於2016年以香港成員身份於韓國女團CLC出道，3年前跟韓國娛樂公司解約後，她退團轉往內地發展，近年更轉戰台灣，最近推出首張迷你專輯《#EK》，發展不俗。專輯內有她親自創作的首支廣東話歌《沒你在旁的後來》。她日前接受東網獨家訪問時，表示專輯構思到完成花了大約半年時間，她說：「通常我一得閒就會寫歌，依家自己Solo，加上公司架構比較簡單，好多嘢都一腳踢。」她表示MV已完成，不過沒有男主角，她笑謂：「個男主角係我幻想出嚟，冇出現過㗎！」談到歌曲講述笑住面對曾經思念的人，她笑指這並非一首失戀歌：「最初係想寫所有人對過去嘅放下，同埋往前看，所以冇特定對象，我係一個比較正面嘅人，過去發生過嘅事唔會覺得後悔，所有嘅經歷係造就今日嘅我，要記住但唔會成為阻礙我往前嘅嘢。」

提到人生難忘經歷，9歲便入行的她笑言比較多：「童星、一個人去韓國受訓、出道、到依家Solo，全部都好深刻！」她坦言自己天生愛表演，故沒有限制於唱歌、跳舞或做戲，只是剛巧K-pop文化興起，才令她想試一試到韓國參加選秀，開始了5年的韓國生涯，最終女團解散，雖然可惜，但她只視作人生中的過程：「當時我哋同公司嘅合作唔係咁順利，冇辦法嘅，但好開心我哋嘅成員仲係堅持做緊鍾意做嘅嘢，仲係做緊呢一行，大家都覺得仲有機會合體嘅！」

雖然已在韓國出道5年，但Elkie在當地仍是一個外國人身份，加上競爭激烈，要「單飛」絕不容易。女團解散後她決定走到台灣發展，希望磨練一下自己：「因為我想做中文歌，同埋台灣嘅音樂人都好犀利。」問為何現時又回港發展，她笑言是她自作主張：「我寫完首歌覺得好適合廣東話喎，咁啱個小學同學又想試吓，就幫我填詞，我再自己錄咗個Demo畀公司聽，我有少少Push公司，話我想出呢個，連返嚟香港嘅宣傳都係我話要做嘅，哈哈！」她希望能在香港發展，不論音樂或演戲也都想試試，更直言想做打女：「我形象硬淨！（靚女唔驚打花塊面？）其實我真係好唔錫身，我係嗰啲成日唔小心撞到成身傷嘅人，我經理人成日都好擔心，我其實冇話一定要行靚女路線嘅，呢個只係其中一點啫，哈哈！」

於多地發展過的她被問到台灣跟韓國的男士有何分別，有否追求者？她笑謂：「咁去到邊都有嘅，都係人夾人，反而韓國男仔我少接觸，始終覺得傾起上嚟可能文化上會令我有啲唔舒服，佢哋真係會好希望你係咁Oppa、Oppa咁，但我本身冇呢樣嘢嘛，覺得怪怪哋咁。」她指自己不能接受一見鍾情，一定要時間相處了解，笑指有遇過對方一見面便説喜歡她，她唯有説多謝並以笑帶過。至於台灣男士會比較溫柔，但似乎不太懂得照顧別人。她指因個性比較獨立，自小已被媽咪指她是「男人婆」：「所以好難同男仔有啲乜嘢，因為我好快就會同人哋相處得好似兄弟咁。」笑問她如此男仔頭會否難以遇到另一半？她説：「我覺得要遇到一個肯花時間等我去軟化嘅人，要真誠，睇到我溫柔一面嘅人。」