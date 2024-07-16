【是日通勝】

農曆六月十一

甲辰年 辛未月 辛巳日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午1時至3時

凶時：下午5時至7時、晚上7時至9時、晚上9時至11時

宜：入學、會友、祭祀

忌：交易、出行、動土

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：17、35、24

幸運顏色：藍色、黑色

【星座運程】

今日幸運星：巨蟹座

白羊座：冷戰傷感情，要顧及伴侶感受，多予包容。

金牛座：盡力工作可贏得好口碑，付出不會白費的。

雙子座：運勢好壞參半，只要多做善事可趨吉避凶。

巨蟹座：運氣好到不得了，能在職場競爭中佔優勢。

獅子座：謀事阻力大，回報遜於預期，無奈又無助。

處女座：獲好運氣加持，專注事業發展，易有得着。

天秤座：盡心為客人服務可獲好評，付出不會白費。

天蠍座：社交運非常好，有望與心儀對象拉近距離。

人馬座：謀事需要顧及大局，不可太着眼個人利益。

山羊座：好勝心強，太計較得失會對人際關係不利。

水瓶座：分心處理私事，易顧此失彼，影響事業運。

雙魚座：愛情運稍遜，選擇拍拖對象須留意其人品。

【生肖運程】

相沖生肖：豬

旺弱指數：（升）猴 桃花旺

（跌）豬 壓力大

鼠：做事要按部就班，才可避免弄巧成拙。

牛：財運不錯，投資易獲利，應好好把握。

虎：事業運差勁，處理文件必須留個備份。

兔：自信心強，處變不驚，生活稱心如意。

龍：事業與愛情應取得平衡，勿顧此失彼。

蛇：健康有隱憂，腸胃易出事，小心飲食。

馬：獲貴人提攜，可於事業上迎來新挑戰。

羊：一人讓一步，感情上的矛盾可望化解。

猴：桃花運上升，感情關係有望更進一步。

雞：開支超出預算，謹記應使則使就可以。

狗：投資運不錯，但入市前要做風險評估。

豬：是日沖煞，生活壓力大，身心露疲態。

【暢所欲玄】（玄學家伍立群）

心相

心臟在人體上是負責跳動，將血液揼出而運行全身，心臟若停止跳動人便要死亡了。但中國人認為心臟並不只此一功能，而是有思想感情的，好像說人心思細密、精心設計、粗心大意、心狠手辣、心情矛盾……等等，所以因而發展了一套心相學，是觀察人之言行心態而去推測其人之吉凶。

在麻衣相法中有言：「未觀形貌，先相心田」，神機相法也云：「心在形先，形居心後」，因而有所謂：「有心無相，相隨心生，有相無心，相隨心滅」，表示一個人之行為心態，是會影響其人之相貌。相貌隨人之心境改變了，自然命運上也發生不同之禍福吉凶了。以下演繹幾句心相之法則：「心和氣平，可卜孫榮兼子貴，才偏性執，不遭大禍必奇窮。」意思是家和萬事興，家衰口不停，為人頑固偏執，不通人情世故，無人緣。「輕口出違言，壽元知折，忘恩小怨，科弟難成。」一個人說話不留口德或違背良心之說話，忘恩負義，吃了一點小虧便斤斤計較，常思報復，會知壽短及功名難成。「小富小貴易盈，前途有限，大富大貴不動，獲福無疆。」表示一個人有小許成就，必以為自己了不起，故前途有限，大富大貴而謙厚者，後福無窮。