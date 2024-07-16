星玄｜秦嵐慵懶造型超吸睛　激凸上圍搶盡「峰」頭

今日係7月16日農曆六月十一，幸運星係巨蟹座，運氣好到不得了，能在職場競爭中佔優勢。巨蟹座嘅內地女星秦嵐，繼2018年憑清宮劇《延禧攻略》飾演「富察皇后」一角再度翻紅，最近佢主攻綜藝節目《花兒與少年好友記》，走遍大江南北，直至5月才再入劇組，開拍新劇《成家》，令唔少網民都大呼期待，秦嵐向來演技好，絕對可以喺劇圈中佔優勢。

秦嵐近月忙於拍攝新劇，但仍不時上載到外地拍攝《花兒與少年好友記》的花絮靚相，當中見佢穿着恤衫配短裙，大晒纖瘦身形兼長腿。而明天（17日）正是秦嵐45歲生日，一眾粉絲都於社交網上為偶像慶生，有網民放出秦嵐穿着黑色吊帶短褲嘅相片，其激凸上圍搶盡風頭，唔少網民見到後都大讚佢人靚身材正。

至於肖猴的朋友，桃花運上升，感情關係有望更進一步。猴女名模熊黛林（Lynn），早前獲邀出席「康城電影節」開幕禮，首次踏上康城紅地氈，心情既開心又興奮，完成工作後就放假同家人一齊去到溫哥華旅遊，又去士多啤梨園度摘士多啤梨，仲將旅行嘅相放上社交網，成家人玩得咁開心，Lynn無論係同家人定老公嘅感情都一定有上升啦。