港姐兵分5路拍外景！麥美恩何沛珈隨團傍實過料畀師妹

今屆15位入圍港姐佳麗昨日正式首晤新聞界，大會同時公布5位人氣最高佳麗，其中包括風頭躉「城大李嘉欣」倪樂琳、「Hot版鍾麗淇」梁嘉莹及李曼思，曾拍下不少水着照的倪樂琳揚言入圍後仍會照派福利。今年佳麗將到5個地方拍外景，本報收到獨家消息，師姐麥美恩、何沛珈及陳懿德將隨團出發。

無綫年度選美盛事《2024香港小姐競選》將於9月15日舉行，15位候選佳麗昨日首見傳媒，包括曾選華姐的鍾翠詩、「城大李嘉欣」倪樂琳、「Hot版鍾麗淇」梁嘉莹、莊曉婷、謝淑怡、「艷麗版蔡潔」程姜月、楊梓瑤、王汛文、吳芷靖、俞可程、秦冀雯、李曼思、陳甜甜、陳紫佟及盧凱怡，其中前14位之前已現身髮型屋變髮，唯獨盧凱怡當日未有出現。

大會即場公布在「誰是入圍者」觀眾投票環節中5名得票最高佳麗，分別是倪樂琳、梁嘉莹、李曼思、陳甜甜及吳芷靖。現場又宣布今屆港姐的5個外景拍攝地，包括內蒙古、塞班、新加坡、菲律賓碧瑤及香港，每個地點將由不同女藝人帶領3位佳麗，而本報收到獨家消息，麥美恩、何沛珈及陳懿德會隨團出發。

倪樂琳冇有怕繼續甫相

對於成為5位得票最高佳麗之一，倪樂琳表示榮幸及開心，問到結果是否預計之內？她說：「我唔敢諗，因為唔知大家係咪真係會落手落腳投票畀我。（『城大李嘉欣』個朵帶來票數？）我自問冇佢咁靚，唔敢當，個稱號有好有壞，好嘅係大家容易記得我，唔好嘅係好大壓力。」提到曾與有「港版子瑜」之稱的藝人區明妙組本地女團Morii Girls及穿水着拍寫真，她澄清：「只係同一班鍾意K-Pop嘅朋友一齊Cover啲歌，唔算係出道或者組女團，至於寫真係陽光積極嘅相，唔係色情裸露嘅相。（依家唔會再Po泳照？）唔會唔Po，我哋係好大方咁展示身材，着泳衣大家都會喺決賽見到，唔係唔得體嘅嘢。」

至於梁嘉莹感謝投票給她的網民，問她覺得自己有何優勢時，她謂：「上網好多朋友都話畀我嘅自信同積極嘅生活態度感染。」李曼思同樣多謝網民支持，問到入圍後在社交平台發文會否更小心？她揚言：「做自己，欣賞你嘅人自然會欣賞，我冇因為參選而將社交平台大清洗，都係一切照舊。」

而麥美恩繼去年後，今年亦會與佳麗齊齊出埠拍攝，她昨日受訪時說：「舊年都有去越南同啲女仔相處咗3日，所以拍攝方面有經驗嘅。」問到身為師姐，會否畀貼士師妹？她說：「我係師姐，又係港姐司儀，以多重身份去陪啲女仔拍攝，希望可以用最短嘅時間分享啲個人經驗畀佢哋啦！咁我嘅角色係輕鬆嘅，因為我唔使比賽，我都寄望啲女仔可以喺過程中認識自己，亦好好享受拍攝過程，因為入咗行之後都會好記得呢一個Trip。」

得票最高佳麗5強 鍾翠詩大熱倒灶

大熱鍾翠詩及「艷麗版蔡潔」程姜月未能入選觀眾投票最高頭5位，鍾翠詩受訪時對此表示未有失望，覺得或因口才未夠淡定而影響票數，又指該5位佳麗各有優點，覺得可以互相學習，又分享自己選美心得：「最緊要比賽當晚顯示到對自己嘅自信，保持笑容唔好驚，最緊要淡定，放開自己享受舞台。」提到她身高上較為輸蝕，她表示除了外表及身高外，內涵、口才及自信美也會影響評判的評分，直言對自己於舞台上的表現最有信心。

至於程姜月亦表示未有失望，提到她在亮相環節時於台上絆腳更險些跌落台，她受訪時解釋因台上地面不平坦，於綵排期間亦有其他佳麗被絆倒，到正式時就輪到自己「中招」，笑言當時有緊張了一下：「不過即刻調整番。（如果真係跌倒點處理？）會即刻行番上去，因為唔想影響其他人。」莊曉婷則表示平日很少穿高跟鞋，因此步姿有點生硬。

跟風拍「裸露照」 吳芷靖冇吸煙習慣

部分佳麗的廣東話仍有待進步，有「河北黃婉佩（Race@2R）」之稱的陳甜甜內地口音非常重，她坦言有留意網民對她的批評，會聽取意見，亦希望大家給她一點時間學好廣東話，現時有跟老師學習，與佳麗們亦盡量以廣東話溝通。

至於同樣有口音問題的吳芷靖，知道自己廣東話「輸蝕」：「都好努力學習，依家都有進步。」她表示對自己的樣子有信心：「知道自己好靚嘅，可以表現到中國傳統嘅美。」提到她的社交網有疑似裸露及吸煙照，她解釋自己喜歡拍照，年少時見網上流行拍哪類型便會跟風，強調拍攝時有着衫，另澄清照片中的香煙並沒有燃點，自己亦沒有吸煙習慣。