鍾嘉欣廣州開騷分享20年回憶　王君馨約定撐場

藝人王君馨(Grace)早前分別去了美國的西雅圖及紐約旅行，返港後隨即跟老公Daniel慶祝結婚7周年，更拍拖到餐廳食大餐，Grace於社交網晒相放閃，並以文字向老公表達愛意，她寫道：「7周年快樂！非常感謝我們在結婚7年和拍拖19年後變得更恩愛，很感激有你作為我的伴侶、我的愛人、我最好的朋友和我的抱抱對象！」好友陳靜、連詩雅及姚子羚都留言祝賀，又大讚二人恩愛。Grace早前到西雅圖做布道會，順道旅遊，當地甚多海鮮，大快朶頤，她說：「我同啲弟兄姊妹都食咗好多唔同嘅海鮮，加上呢度好多花、樹木，空氣超級好，所以好舒服，後花園仲有好多兔仔，好得意，嚟之前我都冇諗過呢度咁靚。」她又指最開心是於當地遇到「圓形彩虹」，更興奮表示：「因為聖經入面話彩虹係神對我哋嘅承諾，所以好開心。」

本來她打算之後到洛杉磯、三藩市，但因為要返紐約出席婚禮，時間不許可，坦言相當可惜，Grace謂：「我真係好想去溫哥華、多倫多探吓啲朋友，好似鍾嘉欣、周美欣，我好掛住佢哋。」

好姊妹鍾嘉欣現時正為8月10日廣州「記得鍾嘉欣」演唱會而準備當中，不過適逢暑假，Linda都要留時間陪子女，早前她於社交網PO出演唱會海報，大爆演唱會一秒售馨佳績，她接受東網訪問說:「第一站係廣州，依家自己都做多啲運動，揀歌會揀啲經典歌曲，好多都係Fans鍾意聽，但找又未試過喺台上唱嘅歌。造型方面我都想花啲心思，想靚啲見大家，我好感恩，以前有好多7、8歲嘅粉絲，依家都已經20幾、30歲，希望大家可以同我回顧番之前20年嘅回憶，聽歌嘅時候回味昔日啲開心時光。（會否做巡演？）希望啦！希望廣州之後可以做多幾個地方。」