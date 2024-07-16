王菲傳「復出」開騷　集氣搵謝霆鋒陪唱

樂壇天后王菲已有7年多沒有舉行個唱，近日有指她即將開騷，即引起熱議，但網民似乎不受落，指年過半百的她靚聲不再，並建議她請來男友謝霆鋒合體表演，增加演唱會的吸引力！

被譽為有「天籟之音」的王菲近年養尊處優，僅偶爾以玩票性質接工作，如2年前盛傳以3千萬元人民幣（約3,223萬港元）酬勞接拍內衣廣告，其餘時間專心與歌手男友謝霆鋒拍拖。2人不時在機場被發現影蹤，他們不吝嗇拖手之餘，即使有粉絲索簽名，亦樂意展現親民一面。

對於唱歌本業，王菲似乎處於「退休」狀態，對上一次開騷已是7年多前，當時除了吸引逾2千萬人睇直播，門票價錢亦相當高昂，最貴票價高達7,800元人民幣（約8,380港元），黃牛票更炒至100萬元人民幣（約107萬港元）一張，被喻為「天價門票」。去年底，網上瘋傳王菲唱KTV的片段，引來網民熱議，指她雖已很久沒有公開演唱，但依然保持水準，紛紛留言催她舉行演唱會，不過一直未有消息。

忠粉勸見好就收

近日網上傳出王菲將舉行「復出」演唱會，消息一出再次觸動網民神經，火速引來500多個留言討論，不過意外地大部分網民都不睇好，指現年54歲的她難以回復當年勇：「她現在嗓子確實大不如前了，而且她上一次開演唱會票價巨高，可能很多演唱會觀眾都因為這個對她印象不好。」更指上次的上海個唱絕對是「車禍現場」：「看過現場的人表示已經祛魅（魅力消解），最好的狀態應該是1998年唱游演唱會，沒辦法，人無再少年。」有忠粉亦坦言不期待偶像再開騷，寧願把最好的留在回憶中，當作給年輕的自己畫上句號。

網民普遍對王菲再開騷興趣不大，但對其男友謝霆鋒反而熱切期待，繼早前他在內地宣傳時被粉絲催開騷後，有網民見有傳王菲開騷，即留言表示：「霆鋒能來當嘉賓就好了，無敵希望他倆能同台，來個世紀大合體，那個場面真絕了」、「謝霆鋒甚麼時候開唱啊！」