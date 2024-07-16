東方日報C1：港姐兵分5路拍外景！麥美恩何沛珈隨團傍實過料畀師妹

無綫年度選美盛事《2024香港小姐競選》將於9月15日舉行，15位候選佳麗昨日首見傳媒，包括曾選華姐的鍾翠詩、「城大李嘉欣」倪樂琳、「Hot版鍾麗淇」梁嘉莹、莊曉婷、謝淑怡、「艷麗版蔡潔」程姜月、楊梓瑤、王汛文、吳芷靖、俞可程、秦冀雯、李曼思、陳甜甜、陳紫佟及盧凱怡，其中前14位之前已現身髮型屋變髮，唯獨盧凱怡當日未有出現。

大會即場公布在「誰是入圍者」觀眾投票環節中5名得票最高佳麗，分別是倪樂琳、梁嘉莹、李曼思、陳甜甜及吳芷靖。現場又宣布今屆港姐的5個外景拍攝地，包括內蒙古、塞班、新加坡、菲律賓碧瑤及香港，每個地點將由不同女藝人帶領3位佳麗，而本報收到獨家消息，麥美恩、何沛珈及陳懿德會隨團出發。

倪樂琳冇有怕繼續甫相

對於成為5位得票最高佳麗之一，倪樂琳表示榮幸及開心，問到結果是否預計之內？她說：「我唔敢諗，因為唔知大家係咪真係會落手落腳投票畀我。（『城大李嘉欣』個朵帶來票數？）我自問冇佢咁靚，唔敢當，個稱號有好有壞，好嘅係大家容易記得我，唔好嘅係好大壓力。」提到曾與有「港版子瑜」之稱的藝人區明妙組本地女團Morii Girls及穿水着拍寫真，她澄清：「只係同一班鍾意K-Pop嘅朋友一齊Cover啲歌，唔算係出道或者組女團，至於寫真係陽光積極嘅相，唔係色情裸露嘅相。（依家唔會再Po泳照？）唔會唔Po，我哋係好大方咁展示身材，着泳衣大家都會喺決賽見到，唔係唔得體嘅嘢。」

至於梁嘉莹感謝投票給她的網民，問她覺得自己有何優勢時，她謂：「上網好多朋友都話畀我嘅自信同積極嘅生活態度感染。」李曼思同樣多謝網民支持，問到入圍後在社交平台發文會否更小心？她揚言：「做自己，欣賞你嘅人自然會欣賞，我冇因為參選而將社交平台大清洗，都係一切照舊。」

而麥美恩繼去年後，今年亦會與佳麗齊齊出埠拍攝，她昨日受訪時說：「舊年都有去越南同啲女仔相處咗3日，所以拍攝方面有經驗嘅。」問到身為師姐，會否畀貼士師妹？她說：「我係師姐，又係港姐司儀，以多重身份去陪啲女仔拍攝，希望可以用最短嘅時間分享啲個人經驗畀佢哋啦！咁我嘅角色係輕鬆嘅，因為我唔使比賽，我都寄望啲女仔可以喺過程中認識自己，亦好好享受拍攝過程，因為入咗行之後都會好記得呢一個Trip。」

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