經典劇重播　林峯被重提當年「出賣」吳卓羲

由林峯及馬國明主演的無綫經典劇《回到三國》近日於深宵時段重播，鈎起不少劇迷的集體回憶，但與此同時，卻又令當年易角傳聞被舊事重提﹗據悉，2010年有關方面曾找來馬浚偉及吳卓羲拍攝《回》劇的宣傳短片，但翌年該劇開拍時卻出現大換血情況，隨即引起熱議。

近日有網民於社交平台以「另一個版本的 #回到三國，有多少人看過？」為題，上傳吳卓羲與馬浚偉的古裝激罕片段。依照打扮推測，相信吳卓羲在扮演男主角「司馬信」，而馬浚偉應在演關雲祥，有指當時女主角更由陳法拉擔演。原來該段視頻實為當年節目巡禮的宣傳片段，到劇集正式開拍時，即換成馬國明取代吳卓羲，楊茜堯取代陳法拉，而林峯更突然擔演諸葛亮一角。

開拍後易角一事鬧得沸沸騰騰，當時有網民推測無綫為了捧林峯做視帝，而不惜犧牲吳卓羲，更有人於TVB討論區發文投訴，狠批林峯「出賣兄弟」，就廣管局都接獲27宗觀眾投訴，直指「易角」對吳卓羲非常不公平。然而吳卓羲受訪時，即澄清指《回》劇與《法證先鋒3》檔期起了衝突，加上宣傳片亦未必一定是找落實出演的演員去拍，故純屬一場美麗的誤會。