Game On BROADWAY！這個夏天百老滙與你一起為運動員打氣！

【營業資訊】Game ON！今個夏天兩大世界性體育賽事接連上演，由六月起已經是激戰連場，場場精彩。相信一眾球迷和運動愛好者都熱烈期待，一起迎接各項比賽。

今年夏天將推出「Game On BROADWAY」推廣活動。將率先為運動愛好者帶來一系列的 adidas 潮流運動裝備，以及 Chew & Chill 各款健康零食，實行陪大家一齊做運動看比賽，投入運動潮流，同時食得健康。

此外為大家帶來SOFINA的護膚防曬用品，為你的肌膚注入貼身呵護，同時保持水潤透亮。無論您是在海灘還是參加戶外活動，做運動之餘，都要錫住肌膚，好好享受每一刻的仲夏時光。

顧客凡於 2024 年 7 月 1 日至 11 月 30 日「Game On BROADWAY」推廣活動期間，於百老滙購買指定牌子及型號之產品，即可免費獲贈指定adidas潮流運動用品、Chew & Chill健康零食禮包或SOFINA護膚防曬產品乙份。數量有限，送完即止。

七 - 八月仲夏狂熱：Game On, Great Taste, No Waste

adidas仲夏運動潮流

想要乘著這個夏天的運動熱潮，一起走出戶外運動，又怎可以缺少適合的裝備？ 百老滙為你精選 adidas 一系列運動用具及裝備，當中包括泳鏡、袖套、足球、氣泵等等，以配合不同形式的鍛煉，陪你上山下海！

另外運動同時可以成為一種潮流，表達你的生活態度。所以除了運動裝備，BROADWAY 更特別精選 adidas 新季運動服飾及配件，例如這個綠色背囊，容量充足且設計型格實用，作為日常使用都非常適合。至於 adidas 可收納環保袋小巧精緻，特別適合休閒逛街使用，實用及適合不同造型的搭配，帶領運動潮流。

Chew & Chill 健康生活態度

兩大世界性體育賽事，每一場比賽都不容錯過！為了陪大家一同更投入觀賞賽事，BROADWAY為大家帶來了Chew & Chill各款健康零食，包括蘋果醋、菠蘿脆片、烤玉米粒等等，絕對可以滿足大家深夜看比賽的需要。最重要的是，每一款零食都主打純素少糖、少鹽、無棕櫚油，相比起一般的薯片汽水更健康。而且包裝大部分都係採用可回收環保物料，等大家可以嘆住零食，實踐可持續及健康生活態度。

八 - 十一月：Bloom the Beauty!

SOFINA 大熱護膚美容潮流

長時間暴露於陽光下，肌膚有可能接觸過多紫外線，令肌膚缺水，提早老化。用上百老滙準備的SOFINA 美妝護膚防曬產品，能有效保護肌膚免受紫外線傷害，令肌膚保持水潤亮澤！

SOFINA iP土台美容液能有效滲入皮膚下的微絲血管，促進皮膚血管力，提升後續使用的精華成分滲透量，賦予肌膚土台之力，喚醒肌膚再生。配合 SOFINA iP 瑩亮淨肌抗斑精華套裝，更可以預防色斑、雀斑，擊退暗啞，使肌膚透明淨亮。

PRIMAVISTA 持久控油防曬調色底霜具備SPF50 PA++++ 防曬功能，無論乾性或油性肌膚人士都適合使用。配合使用柔光美肌蜜粉，更可達至抗油持妝功效，令肌膚時刻保持健康亮麗，打造裸妝一般的自然美。

百老滙電器「Game On BROADWAY! 」推廣活動

推廣日期：2024年7月1日至11月30日

內容：於百老滙購買指定牌子及型號之產品，即可免費獲贈指定 adidas 潮流運用品、Chew &

Chill 健康零食禮包或 SOFINA 護膚防曬產品乙份。數量有限，送完即止。