鄺潔楹台中烈日當空冬天衫拍打戲苦不堪言

無綫小花鄺潔楹（Judy）忙於台中為新劇《武林》開工，於當地已逗留近3星期的她，於社交網分享拍攝點滴，除了與同劇演員出外逛夜市及聚餐外，Judy亦有上載拿起木棍的型爆照，她接受東網訪問時，透露於台中尚有一天戲份，更指該劇拍攝4個半月以來，最辛苦莫過於台中的外景拍攝，皆因大部份打戲也在當地拍攝，更說：「冇諗過呢度溫度熱過香港，我仲要著住冬天衫，真係好辛苦，諗起都覺得熱，不過今次都係一個好開心同感動嘅trip，因為咁多日外景入面，中間有一日係我生日，冇估到大家會同我慶祝。」

Judy坦言該段時間裡，劇組於凌晨3時半便集合，變相最遲於凌晨3時便要起床，拖住疲倦身軀開工：「大家都係好攰，但係有一晚監製話江嘉敏同蔣祖曼要返香港先，所以想晚上聚埋一齊食飯，本身真係好眼瞓，好在最後有出去，否則食唔到佢哋準備嘅雪糕蛋糕。」面對當地天氣炎熱，加上連場動作戲，問到會否清減不少？Judy否認道：「拍動作戲反而食好多嘢，仲想食甜嘢添，我呢排成日飲珍珠奶茶，不過呢段時間令我體驗到團隊精神，因為我拍打戲時，同劇演員一見cut機即刻遞水畀過嚟，仲問我哋仲有咩需要，真係好有愛。」

雖然生日要於工作度過，但Judy不諱言近幾年生日湊巧也要工作，故早已成習慣，更說：「因為大家都會搞驚喜派對，非常有心（男友唔詐型？）當然冇，佢都冇咩所謂！」