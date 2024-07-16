鍾柔美：勇於迎接不同挑戰　為人生增添色彩

香港中學文憑試（DSE）放榜在即，揭曉各位應屆考生的努力成果。同為應屆考生的「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）深明當中的緊張心情，不過她早已計劃好升學出路，並期望繼續在演藝圈雙線發展，又大方分享自己的學習心得，讓來年的各位準考生可及早做好應試準備。

Yumi自從成為「聲夢小花」後，先後推出多首個人單曲，品牌活動和演出機會一個接一個，在身兼多職的情況下，仍可考獲全班第一，可謂是殊不簡單。不過她謙虛否認自己不是學霸，只是對學業成績有較高要求，並分享說：「我會制定一個時間表，溫習、做功課會優先進行，課餘時間才會練舞或出席活動。」她又提到寫筆記是加強記憶的有效方法，特別是針對數學等弱項，可讓自己整理課堂知識，並且使用不同顏色的螢光筆標示重點，以及配合歌詞溫習，為學習過程增添樂趣。

談及畢業後的動向，Yumi期望留港升讀心儀大學，並攻讀商業學，以及在跳唱以外，嘗試作曲和填詞等，推出不同類型的音樂作品，向觀眾展示更多風格，令大家眼前一亮。而今年亦即將踏入18歲，Yumi計劃成年後第一件想做的事就是考車牌，滿足自己做女車手的心願。她亦勉勵一眾考生，「DSE只是人生中的小難關，未來日子還有不同挑戰，主要用心探索，一定能為生命增添豐富色彩。」

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