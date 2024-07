方大同神隱2年自爆患病趁生日蒲頭　薛凱琪撐到盡

歌手方大同自2012年離開華納做獨立歌手,之後成立音樂唱片廠牌,發展不俗之際,2年前宣傳新歌《#清楚點》後,突然銷聲匿迹,再沒更新近況。神隱兩年,他終在前日(14日)41歲生日,於社交網更新近況。他清空所有社交網舊post,猶如重新開始一樣,他透露過去患病,現在復康路上︰「大家好,久違了!謝謝大家的生日祝福!#我終於從抱恙的日子走上了康復之路。這悠長的歷程給予我的感悟與啟發,為大家譜寫了一張新專輯《夢想家 The Dreamer》將在10月推出。接下來的一年,就先透過音樂和大家在空氣中見面!」還列出10首未完整的專輯歌曲名單圖片。

不少樂迷及圈中好友紛紛留言祝福,其閨密薛凱琪留言︰「Happy birthday ☺️Speedy recovery, speedy 打歌,我們慢慢的聽!is the 9th song’s name 回本!😂。 await for your album 🙌🙌」,傾得投契的張繼聰及謝安琪亦說︰「Happy birthday bro ✨♥️ Can’t wait for your new work」、「Happy birthday bro🫂❤️ Can’t wait to listen to your new album ✨😎」還有Gin Lee、王力宏等多位圈中人,向他講生日快樂。

方大同雖未有透露這兩年所面對的病情,但終在社交平台報平安,已令樂迷放下心頭大石。