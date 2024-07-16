食火鍋　幾時都有驚喜

四季合宜的火鍋，來到夏天同樣受歡迎，為迎合天氣，部分品牌在湯底和食料上推出新品，又或舉行不同優惠吸客，去食火鍋一樣有驚喜。

飯後清涼甜品

現時的放題火鍋，很多都設有限時，在銅鑼灣和荃灣有分店的日式火鍋放題專門店推出夏日優惠，逢星期一至四惠顧（公眾假期及前夕除外）可享無限時優惠。與此同時，套餐亦新增不同的食材和優惠，如惠顧晚市C餐，可任食本地手切騸牯牛，惠顧晚市B或C餐，有任食乳生山蠔、原隻鮑魚及自家製串燒。吃過火鍋後，記得品嘗包括杧果綿綿冰、紅豆椰汁凍芋圓、蜂蜜玫瑰冰涼粉和雪燕榴槤忘返等，讓大家即時心涼。

滋補椰子雞湯

台式火鍋同樣標榜食到飽，早前於馬鞍山開分店的台式火鍋店，以橙色主調配台灣古早味元素。湯底除有紅燒火牛和麻神鴨血湯等，新分店有限定的藥膳椰子雞湯鍋，讓你在夏天補一補。打邊爐時還可按套餐享用指定的台式飲品，如人氣的香水檸檬茶、杧芝杧芝和黑糖珍珠牛乳等，最好不過。

「泰」惹味

惹味的泰菜最是開胃，有多間分店的火鍋放題店推出泰式主題美食，推廣期間可免費升級至泰式船麵湯底，冷盤有泰式燒豬頸肉木瓜沙律、泰式無骨鳳爪，熱葷有金不換炒肉碎、泰式酸辣炒飯及手搗黃咖喱牛筋腩等，最受歡迎的榴槤美食有糯米糍、蛋撻和蛋糕等，再加一杯泰式奶茶口味雪糕，感覺剛好。

周年慶祝

為慶祝5周年，台式精品火鍋在這個7月推出不同優惠。在分店點選酸菜白肉鍋、喇沙湯底、青花椒牛油果鍋或老四川風味麻辣鍋，會有71折。指定的新款和招牌菜同樣有71折，指定會員點日本A4和牛三角胸小排或澳洲西岸曼杜拉龍蝦，會有優惠價。7月中餐廳會推出經典7分鐘有料小火鍋及全新台式半自助式午市套餐，吃午飯都可以好豐富，如果在7月生日，再有85折生日折扣，感覺就更抵。

火鍋通行證

用實惠價錢歎到質美食，幾時都咁令人開心。灣仔火鍋店近日推出火鍋通行證，讓客人在7月至8月享受超值美食。首先是每次惠顧，憑通行證可獲送手切雪花牛頸脊、匈牙利鬈毛豬梅頭和2杯大生啤。每次使用通行證，餐廳另外會送現金券，讓客人於9月至10月使用，延續抵食的感覺。