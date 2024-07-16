陳自瑤順德掃街拍片吸知名度　而網民不知YoYo是誰

無綫索人妻陳自瑤（YoYo）近年事業上迎來第二春，主演無綫劇《婚後事》播出期間掀起熱話，在中港兩地人氣急升，工作一個接工作。除演戲外，她帶貨也有一手，試過創紀錄12小時勁吸逾8,300萬港元營業額，被封「帶貨女王」稱號。現時再加上有人氣助攻，她當然加多幾錢肉緊，故最近她也花不少心血，積極經營內地社交平台及直播帶貨事業。

YoYo現時正忙於在佛山拍攝新劇《刑偵12》，雖然日前難得放假，但她並沒有浪費，出動拍攝美食片，帶網民到當地出名食街尋找順德地道美食，她寫道：「久仰順德美食大名已久！最近在佛山拍攝《刑偵12》，趁休假，特地尋味順德，嘗嘗順德雙皮奶、魚皮、龍眼炸豬肉、金絲牛肉餅、葛根水等等。一路上還遇到不少朋友，好開心在螢幕外見到大家。」

YoYo穿上一條格仔工人褲，配以白色tee恤，充滿少女味，期間被不少當地市民認出索合照，她都有求必應，又與食店老闆互動，非常友善。不過在留言區卻上演尷尬一幕，有網民疑一直以為YoYo是KOL或直播主，先大讚對方「好靚女啊」，但及後留言卻令人無言：「完全可以做明星了！」其他網民即代回答：「人哋就係明星」、「人哋已經係優秀的明星演員了！ ！ ！ ！」、「人哋係TVB最佳女配角喇！」