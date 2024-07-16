本日日本：66萬平方米園林！「瀛」遊向日葵花海

踏入盛夏有不少花卉相繼綻放，日本多個景點會趁機舉行夏季限定賞花活動，讓大家見識花兒之美，同時玩樂一番。其中靜岡縣熱海市便有面積達66萬平方米的花園帶來大片向日葵花海，並可享受音樂會、工作坊和特色美食！另外群馬縣和山梨縣的薰衣草公園及主題樂園亦各有賞花搞作，帶來豐富多彩的視覺饗宴。

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盛放情境 琳琅滿目

位於靜岡縣熱海市、佔地66萬平方米的ACAO FOREST，由13個不同主題的花園所構成，令訪客可一年四季都欣賞各種時令花卉。公園即日起至9月下旬舉辦夏季限定活動ACAO FOREST 2024 SUMMER，主打欣賞園內多款夏日盛放花卉，當中最壯觀有多個品種的向日葵，加上同樣擁有鮮黃花瓣的金光菊，還有新幾內亞鳳仙花、彩葉草及鼠尾草等繽紛花朵，構成了美不勝收的景像。活動另一焦點係於園區的Cafe前方會舉行黃昏演唱會，每天有不同的歌手在日落背景下獻唱，無論聽覺及視覺均感到滿足。當然也不少得美食滿足口腹之慾，園內的餐廳和咖啡店推出夏季限定美食，例如有由檸檬、薄荷、百里香和兩款水牛芝士炮製而成的 「檸檬披薩」，並可依個人喜好淋上熱海特製蜂蜜，口味十分清新。意猶未盡的話還有「檸檬忌廉芝士甜甜圈」，清爽的檸檬酸味與忌廉芝士結合起來，味道有驚喜。入園費¥4,000（約HK$194）。

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限時開放 薰衣草田

位於關東群馬縣的玉原薰衣草公園，內裏種有約5萬株薰衣草，規模屬關東數一數二，壯觀程度跟北海道的薰衣草田相比也毫不遜色。公園即日起至8月25日期間限定開放，園內種有濃紫早開、七成澤、格羅索、超級塞維利亞藍等多款薰衣草品種，由於各有不同開花時間，因此長達1個半月都可欣賞到薰衣草。今年園區更特別於樹蔭下設置了戶外木製露台Komorebi Terrace，並擺放沙發座椅，讓你邊乘涼邊欣賞眼前薰衣草田，令過程更寫意舒適。開放期間同時會推出一系列薰衣草主題美食，其中必試的人氣甜品薰衣草軟雪糕幾乎每人一支，還有新推出的薰衣草咖哩，絕對令人蠢蠢欲試。另外亦有採摘薰衣草的體驗活動，剪下來的薰衣草可帶回家，用來製作乾花、香氣錦囊等，也別錯過使用園內薰衣草萃取精油炮製的多款原創商品。另有劃分大型和小型犬區域的遛狗活動，元素十分豐富。入場費¥1,200（HK$58）。

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法式風情 運動盛會

提起位於山梨縣富士吉田市的富士急樂園，不少人會想起驚險刺激的鬼屋和機動遊戲，但樂園第一入口旁的麗莎與卡斯柏小鎮亦甚受歡迎。該園區是以法國人氣繪本角色麗莎與卡斯柏為主題的歐陸風主題小鎮，即日起至8月31日正舉行名為France Fair的夏日活動。活動期間以「法國巴黎」和「運動」為靈感作裝飾，當中噴泉廣場花園會從7月下旬起，以3種顔色的鼠尾草來呈現法國國旗，非常悅目！園內各餐廳亦會推出相應主題的限定菜單，例如有包含可麗露（Canelés）等法國甜品的下午茶套餐、採用巴黎的高級紅茶HEDIARD茶葉製成的紅茶馬卡龍，以及用氣泡水混合薄荷味糖漿調製成夏日特飲「薄荷氣泡飲 」等。除此之外，活動的限定周邊商品也富有特色，例如有鑲嵌了麗莎與卡斯柏打乒乓球和網球等運動插圖的畫框等，與此同時，麗莎與卡斯柏將會穿上特色服裝，於8月的第2個和第4個周六出遊與一眾訪客見面互動，大家可趁機與兩大超萌角色打卡留念。樂園免費入場。