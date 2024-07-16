李彩華背心熱褲身材勁弗　大讚劉俊謙靚仔人見人愛

藝人李彩華（Rain）今日（16日）出席大埔超級城活動，一身小背心及熱褲打扮，熱力四射。受訪時她透露昨日才返港，又謂刻下享受飛往內地不同城市工作，並指下月初自己將於佛山開騷，故近日忙於積極練歌，談到屆時打算送甚麼驚喜給粉絲，她笑謂：「諗緊係咪要玩啲樂器。」至於未來工作安排，Rain指現時直播帶貨為主：「真係乜貨都有，美妝、香水，甚至連結他都有得賣。之前首場有500萬銷售額啦，第二場更過千萬添，不過發現我唔適合買平價嘢，反應唔係幾好。（豬籠入水喎。）都要同佢哋分㗎，不過成績好，有數都開心。」

今日她在活動上提到運動員方面自己僅留意好友方力申，問到是否知道對方日前為游泳學校學生出賽問題，炮轟泳總會制度不公，她指不清楚，但就連聲追問原委，聞言後謂：「咁如果有資格，但冇得參加比賽係會好傷心嘅，如果我有個咁好嘅校長保護自己，真係會開心到咀他幾啖，哈哈！」

而早前舊愛林峯主演的電影《九龍城寨之圍城》全城熱播，問她有否入戲院欣賞？Rain靦覥回應：「冇喎，不過身邊好多人講，話戲裏面有位靚仔叫劉俊謙，我都覺得佢OK嘅。（淨係見到佢？）見到佢就得啦，靚仔就應該要見到。」