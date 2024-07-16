東冲有料到：有關泰國樓房買賣的中伏事件

若打算投資泰國房子，除非你運氣及命水非常的好，方有機會順利賣出或租出。（胡慧冲提供）

不時有朋友向我求救，說自己在泰國購買的房子出了問題、不知要如何處理。

其實我曾經在多個不同平台強調，泰國的房子適合自住，卻不適合投資。若打算投資泰國房子，除非你運氣及命水非常的好，方有機會順利賣出或租出，否則要搵人接手有一定難度。

最近便有一個案例，有位朋友說聽從某位KOL的意見，未親身到訪樓盤便「隔山打牛」買了一間泰國樓，但負責的經紀卻出了狀況，現時完全失去聯絡，不知如何是好。翻查資料，那位所謂的KOL連真實姓名也沒有公開，一直只以綽號來經營，也說不上有名氣，這位朋友卻聽從了他的意見，輾轉下相信了「失蹤經紀」，結果……

老實說，遇到這樣的情況就算到泰國報警，由於屬私人買賣，警方不會受理。而且跟旅遊無關，所以旅遊局亦愛莫能助。

進一步了解，這位朋友花數十萬港幣購入的「筍盤」，其實遠離曼谷市中心。正所謂一分錢一分貨，現時在曼谷市中心購買比較像樣的單位，最少也要百多萬港幣才有交易。僅花數十萬便想有個得體兼可放租的單位，實在非常艱難。

奉勤大家一句，若果真想在泰國置業，首先要問問自己是否經常前來，若答案是Yes的話，擁有自住單位確實可以省掉酒店支出。但假若一年才來數星期，任你住盡當地五星酒店的總統套房，也不會花掉你數十萬啊！

而且維修管理也是一大問題，若果你命水夠好，可成功將房子放租當然能迎刃而解，但若你像我般悲觀、或命水和投資運很一般的話，便很容易損手爛腳收場。基於上述原因，我不會在泰國買樓。大家無論買房子或做任何投資，事前記得要考慮清楚才出手！

胡慧冲