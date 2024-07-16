謝君豪成就「解鎖」　開班傳授演技

影帝謝君豪演而優則教，近日特意抽空開辦大師班授徒，指點一眾後輩演員的演技，當中包括劉沛蘅（Hiliary）、陳毅燊（ANSONBEAN）、陳紫萱（Summer）及林熙彤（Hazel）等等。日前10堂的演技課圓滿結束，學員們難得獲謝君豪「珍傳」，感到既興奮又榮幸，而謝君豪也表示能夠見證學生們的蛻變，猶如成就解鎖：「佢哋每個人都有唔同嘅成長，呢樣嘢令我感覺打咗支強心針，即係自己教導都有啲成果。」

大師班最後一堂，眾人依依不捨拍照留念，更向恩師送上感謝信，令到謝君豪相當感動：「教書好開心㗎，第一樣嘢就係自己都可以溫故知新，第二樣嘢就係睇到佢哋嘅成長，好感動。」一眾學員年齡由19歲至40多歲不等，有部分有幕前演出經驗，同樣有素人參與其中：「尤其係冇經驗嗰幾位，開頭佢哋上堂好似好冇自信，講嘢好細聲，到依家自信慢慢上嚟，我覺得呢樣嘢比任何嘢都重要，真係有少少做老師安慰嘅感覺。」

謝君豪認為最重要的是有機會給學員們去實踐：「佢哋最缺乏嘅就係機會，其實一定要做得多，即係拳不離手，舞台劇又好電影又好，最緊要做得多，所以要多啲機會畀佢哋，喺度呼籲大家（業界）都用多啲年輕演員呀。」

一眾學員又舉行謝師宴，大家一同舉杯慶祝畢業。他們異口同聲表示今次獲益良多，Hiliary謂：「我嚟緊都要演舞台劇，所以我覺得好幫到我，去分析我嚟緊工作嘅一啲角色。」至於ANSONBEAN則坦言：「我發現自己都有好多好多嘢要戒，尤其係我可能行路好多小動作，都令到自己甩唔到自己嘅角色，我要繼續去努力，去做好佢。」