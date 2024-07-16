陳健安生日贈興　推首張彩膠唱片留念

歌手陳健安昨日（7月15日）生日，同時間推出了首張彩膠唱片《Life afteR Life》，可謂雙喜臨門。他笑說：「揀呢一日出碟原因好簡單，想每年生日都記得人生第一張彩膠係幾時推出嘛。」彩膠除記錄每首歌的「出世紙」外，亦印上安仔不同時期的照片，當中包括小時候與媽媽的合照，更勾起二人最近去日本旅行的回憶。

而今次唱片封面則是安仔靠在綁有拼布的椅子上，拼布上的每一個圖案都代表着他的過去。安仔逐一解說：「《創作者的派對》同歌迷玩咗一個遊戲，我畫一筆，佢哋再不停畫上去，我第一張專輯《本原》嘅封面都包咗喺張凳上面。呢張碟嘅概念係，『你嘅過去成就依家嘅你』，痕跡疊痕跡，我依靠住呢啲過去成就依家嘅我。」

至於彩膠內收錄了一些金句，安仔更將其中的「The meaning of life is to find your gift. The purpose of life is to give it away.」紋在右手手臂內側：「我嘅禮物就係我嘅感受，然後用音樂嘅方法送出去。」而彩膠內頁看到小時候的他與父母合照：「阿媽抱住我，呢張相喺屯門市鎮公園影。嗰時佢抱住我周圍去，依家到我帶佢去旅行嘞。」

他剛剛與陳母去完福岡旅行，並透露每次都會挑選雙方都未到過的目的地，希望可以共同感受所有的「第一次」：「今次發現佢係第一次玩鞦韆，仲有即興一齊玩摩天輪。嗰日去完一個島，睇睇時間仲有半個鐘就日落，望一望對面有個摩天輪，就問阿媽玩唔玩，佢話『唔玩啦』，因為之前去旅行試過話70歲以上唔畀玩，可能日本冇限制，就即興同佢玩摩天輪，撞啱時間一邊睇日落一邊玩摩天輪，好開心。」