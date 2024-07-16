黎耀祥李國麟齊掀武俠劇回憶殺　劉丹驚喜再扮洪七公

武俠劇曾幾何時在香港大行其道，劉丹、李國麟和黎耀祥都曾演過不少經典武俠劇，當中的角色更是膾炙人口。

丹爺曾在1983年《射鵰英雄傳之東邪西毒》、《射鵰英雄傳之華山論劍》、《神鵰俠侶》、1994年《射鵰英雄傳》及1995年版《神鵰俠侶》飾演「洪七公」一角；而黎耀祥則在《中神通王重陽》、1994年《射鵰英雄傳》和《射鵰英雄傳之南帝北丐》、及1995年《神鵰俠侶》飾演「周伯通」；至於李國麟則飾演1997年《天龍八部》的「鳩摩智」。

李國麟近日在社交平台分享了3人聚首一堂的短片，齊齊再次穿起古裝，以劇中經典角色造型示人，隨即勾起網民集體回憶。其實近年轉戰內地市場的李國麟和黎耀祥，之前為了直播帶貨或拍片等，都曾分別再扮演過「鳩摩智」和「周伯通」，所以今次最令人驚喜的一定是丹爺的出現。

80歲的丹爺片中罕有再以「洪七公」造型示人，貼上長長眉毛，再加一撮長鬚將經典重現，令不少劇迷喜出望外。而三人的互動也十分搞笑，丹爺知道新一代未必認識他版本的「洪七公」，搞笑問道：「猜猜我是誰？」李國麟則笑說：「周潤發！」黎耀祥又指住李國麟說：「（他）郭富城！」沒料丹爺突然拋出一句：「跳個舞來看看。」轉數非常快。

丹爺之後又問李國麟：「（我）老了是不是？」後者表示：「沒有沒有，一點都不老，但是比我老，哈哈。」可見大家非常老友。然而更多網民因能再次見到丹爺版的「洪七公」而感動，紛紛留言：「我看那部劇的時候，我才多大，無數回憶湧上心頭」、「啊啊啊七公啊！再看到這個造型想哭」、「滿滿的回憶」。