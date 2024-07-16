港姐2024︱馮盈盈麥美恩帶隊塞班外景　江美儀邵初赴新加坡

無綫《2024香港小姐競選》15位入圍佳麗今日（16日）在電視城為外景出發前拜神，今年港姐外景地點分五個地方，分別內蒙古、塞班、新加坡、菲律賓碧瑤及香港。今日公布每組外景的佳麗名單，內蒙古負責帶隊的何沛珈及陳懿德今日已先行出發，候選佳麗是5號 莊曉婷、6號李曼思、15號俞可程；塞班由馮盈盈及麥美恩帶隊，佳麗是7號 秦冀雯 、8號 盧凱怡和12號鍾翠詩。

新加坡由江美儀和邵初帶隊，候選佳麗是1號 陳紫佟、10號吳芷靖和13號程姜月。去菲律賓碧瑤 的候選佳麗是2號 倪樂琳、3號王汎文和4號謝淑怡，留香港拍攝的3位候選佳麗分別是 9號陳甜甜、11號梁嘉莹和14號楊梓瑤，菲律賓和香港兩組尚未公布帶隊藝人名單。

「香港組」對未能出外地拍外景齊表示不會感到失望，廣東話最渣的陳甜甜，努力用盡識的廣東話說：「會珍惜機會，自己廣東話唔好，想知更多香港文化，同人傾多啲，我比較鍾意香港，想去爬山。」來自加拿大的梁嘉莹表示未真正玩過香港，有去過主題樂園，但好多香港地方未去過。今次是一個好機會，來自荷蘭的楊梓瑤表示平時可以出埠玩，想趁今次見識多些香港不同地方和了解更多。並表示一向迷命，篤信算命，每年來港都會去算命，她表示：「為今次選美之前去算過命，但唔講啦！（對籤文滿意？）算滿意。（有冇做埋打小人？）無，身邊都唔多小人，無需要。」

8號盧凱怡台上分享5個外景地方，自己最想去就是塞班，但最感激動是可以與馮盈盈同行，並落足鞋油擦：「因為我好鍾意馮盈盈和麥美恩，好耐之前已經追縱盈盈社交網，盈盈唔止靚、口才一流，希望學到嘢。」今日低胸曬線的盈盈就表示會帶備兩套以實用及安全為主的密實泳衣做水上運動，不會搶師妹風頭，並讚師妹質素好高，令人眼前一亮，指自己心水就是同行的三位候選佳麗，對盧凱怡都很喜歡她，她笑指是緣份的安排，問到盧口才了得，可成為盈盈接班人？她笑說：「希望佢青出於藍，唔好似我，要比我更好。」邵初聞言插嘴：「比你更好係好難。」邵初與江美儀將帶隊遊新加坡，邵初表示會盡情飲飲食食，抱住玩心態，希望令候選佳麗放鬆心情，她表示3位候選佳麗都是心水之選，特別鍾意「艷麗版蔡潔」程姜月，讚樣貌甜美身材又好，講笑似蔡潔就好，千祈不要似自己。江美儀表示收電話做帶隊時以為打錯，知道過程中會了解當地女性及文化，覺得適合。打算帶隊吃好東西。陳紫佟表示第一次去新加坡，想吃良惹菜，吳芷靖表示急不及待想即刻飛，見識多些新加坡的傳統藝術文化。

將去內蒙古的莊曉婷、李曼思和俞可程齊表示期待，李曼思直言興奮，期待會好玩，之前去過海拔更高的地方，有經驗不擔心，享受好寧靜的氣氛。莊曉婷竟然期待要坐7小時車程的路段，笑言終可以睡覺好好休息，不擔心被攝製隊㐹拍睡姿。俞可程因擔心爆瘡，會準備大量保濕用品。想同活佛講自己心願，笑言：「講咗就唔靈，到時決賽大家便知道。」莊曉婷也想得到祈福，希望選美得到獎項。

出發菲賓前，「城大李嘉欣」倪樂琳做足功課，表示知道菲律賓不可以離婚，想了解更多這方面。謝淑怡就指菲律賓雖然不是自己旅遊首選，知道女性地位較低，感受到自己身處香港的幸福。