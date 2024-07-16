陳凱詠推出自身紀錄片　崩潰痛哭畫面曝光

歌手陳凱詠（JACE）於社交平台推出自身紀錄片《練有所成 The Ultimate Move》，記錄了她由告別前唱片公司到首張創作EP《HATCHING》面世的551日歷程，更首次公開了崩潰痛哭的畫面，令人心痛。紀錄片中JACE毫無保留地展現自己最脆弱的一面：「前一陣子，我發現自己不自覺地經常皺著眉頭，樣子往往望得很低。記得有次，我好像是沖涼之前，望著廁所那塊鏡，不期然就哭了，當時不知該如何是好，很辛苦！」

而在製作獨立EP的過程中，JACE與樂隊Dusty Bottle合作，本意是想一起玩音樂，卻因為理念不合，成員間爆發激烈爭吵﹗JACE坦言通過這次經歷，令她意識到自己作為領導者的不足：「我會生自己的氣，因為作為一個領導者，我沒有安排得很好。」在自我療癒的過程中，JACE獲得不少朋輩幫助，包括周殷廷及黃定謙等等，難怪她感動表示：「他們給我的力量很溫暖，告訴我我是受保護、受照顧的。既然如此，我就把自己這些最赤裸的東西拿出來，做吧！」此紀錄片亦呈現了JACE成長醞釀的過程，包括過去的感受、「復出」宣傳照拍攝、錄音、出碟、排舞直到參演音樂會，每一個畫面都絶對珍貴。