艷遇送埋身　春宵止痕

男人一生可以有幾多次艷遇？既然有靚女送埋身，梗係要把握良機共度春宵盡情開心啦！不過如果你冇咁嘅機會的話，欣賞以艷遇為題材嘅四仔作品，亦一樣感到興奮又滿足！

重振雄風

由片廠Crave Media推出嘅《Touch Of The Younger Kind #13》，係主打青春脫星陣容嘅四仔系列，今次搵來Nikole Nash、Dania Vega等脫星參演，佢哋活潑可愛，玲瓏浮凸嘅身材更係睇頭十足，故事講性格內向又自卑嘅中年漢邂逅美少女，對方主動投懷送抱，令佢重拾自信兼重振雄風，雖然劇情老土，但勝在勾起男士嘅幻想。

浪漫巴黎

一個麻甩佬孭背囊去旅行，喺異國遇到孤單淑女，並譜出浪漫嘅情慾關係，講緊係片廠21 Sextury Video製作嘅《Tight European Beauties #2》劇情，由幾位樣靚身材正嘅脫星演出，更遠赴巴黎取景拍攝，足見廠方認真製作。喺靚人靚景嘅配合下，加上超多大特寫嘅鏡頭，帶畀四仔迷難忘嘅官能刺激。

慰藉人妻

以人妻為主題嘅四仔，相信大家睇過唔少，而呢套由Spizoo製作嘅《Dirty Wives》，仲加埋艷遇及懸疑元素，充滿新鮮感。寂寞人妻喺酒吧同型男發生一夜情後，對男方念念不忘，於是重回酒吧再次跟型男歡好，卻估唔到一切係有人暗中安排，究竟係邊個會咁做呢？唔通係佢老公？

碟評

男人總想有艷遇，若然係好似《Touch Of The Younger Kind #13》咁，有青春少埋身，梗係正啦！遠赴巴黎拍攝嘅《Tight European Beauties #2》，主打異國魅力同樣引人入「性」。不過鍾意睇劇情片嘅話，《Dirty Wives》一定唔可以錯過！