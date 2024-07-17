Ian個唱喪吸逾4千萬　內部靚位變金蛋

男團MIRROR成員Ian首個單飛演唱會在兩度加場下連開7場，門票依然售罄，開騷在即，網上卻湧現「放飛潮」，有「內部票」更被疑似黃牛炒至6,000元一張！不過無論銷情如何，最大贏家依然是主辦方MakerVille，有傳保守估計每場賺近600萬元，即7場收益合共超過4,200萬元！

Ian將於本周五假亞博展開一連7場演唱會，創下隊中個唱場數最多的紀錄，但近日網上轉售平台出現大量售票Post，有疑似黃牛放售大量票價分別為1,080、880及580元的門票，更以「原價放售，日子任擇」或「低於原價」吸客，被指炒燶飛，惹來演唱會反應「雷聲大雨點小」及「黃牛飛滯銷」之說。

不過，有指「放飛潮」其實另有因由，據知Ian歌迷「Hellosss」及黃牛黨為撲飛而採取「雙邊投注」策略，除在售票網掃飛外，亦在歌迷會內部訂購中落單，以確保入場萬無一失。上星期歌迷會開始發放「內部訂票」飛，由於是「Hellosss」專屬福利，座位較接近鯨魚形主舞台，以致「粉絲大遷徙」情況嚴重，不少持票者放棄之前在售票網所購、位置較遜的門票，以原價出售。

另外，有「Hellosss」報料指疑似黃牛在網上高價兜售靚位「內部票」，例如7月20日內場「A1區G行」門票，便由原價1,080炒至6,000元一張，食水極深，但仍有人感興趣：「佢哋覺得可以接受，因為個位真係好近Ian。」

傳歌酬唔夠100萬

「黃牛飛」銷量如何不得而知，但今次Ian開騷，帶給所屬公司MakerVille豐厚收益則擺在眼前！據知亞博場館可容納逾萬觀眾，而據網上流出的票價表所知，圍繞主舞台的1,080元票佔7成，其次880元票有2成，最偏遠的580元票僅得1成，未計手續費，每場票價總收益已超過990萬元！據知扣除300萬元製作費，加上有傳Ian歌酬不過100萬元，即每場收益近600萬元，換言之Ian一次個唱，已為公司喪吸近4,200萬元！另外，7月21日舉行的場次還特設網上直播，MIRROR官方粉絲MIRO會員及非MIRO會員票價分別為340及380元，為MakerVille再賺多筆！

身兼演唱會音樂總監的Ian接受電台訪問時表示，首度開騷便創下7場佳績，心情興奮又期待，完全不敢怠慢，由Opening至Ending是一個整體，並非單單歌接歌，雖過往以慢歌為主，但今次編排已取得平衡，他承諾：「絕對唔會悶！」為了更立體地呈現個唱主題「Tears（眼淚）」，個唱監製莊少榮邀得舞台劇演員梁祖堯編排其中最虐心的環節，屆時將與舞蹈員用3首歌時間感動全場：「希望大家係『笑住喊』，同我一起感受唔同嘅Tears。」