【是日通勝】

農曆六月十二

甲辰年 辛未月 壬午日

吉時：上午5時至7時、上午9時至11時、下午1時至3時

凶時：凌晨1時至3時、下午3時至5時、晚上7時至9時

宜：安葬、醞釀、塞穴

忌：開市、放水、納財

幸運方向：坐南向北

幸運數字：09、27、16

幸運顏色：綠色、青色

【星座運程】

今日幸運星：人馬座

白羊座：事業有少許進步，宜專注工作，切勿分心。

金牛座：財運與愛情運皆上升，但事業運跌勢明顯。

雙子座：勿高估個人能力，落實投資決定前要三思。

巨蟹座：運勢全線下跌，理財上要打醒十二分精神！

獅子座：謀事遇阻力，易進退失據，小心陷入財困。

處女座：事業運強，做好本分，不愁沒有上位機會。

天秤座：辦法總比困難多，不要為一時失意而氣餒。

天蠍座：做人只要問心無愧，可望走出眼前的困境。

人馬座：在裝扮方面加大投資，對招引桃花有幫助。

山羊座：勿輕視生活上的小阻滯，建議向友人求助。

水瓶座：工作運不錯，宜趁機全力以赴，做到最好。

雙魚座：專心做好一件事，忍耐與毅力是成功關鍵。

【生肖運程】

相沖生肖：鼠

旺弱指數：（升）羊 桃花旺

（跌）鼠 心情差

鼠：是日沖煞，心情低落，凡事看開一點！

牛：情緒繃緊，易惹是非，給自己靜一靜。

虎：工作運不錯，但處理投資問題要小心。

兔：留意身心狀況，感到不適要盡快求醫。

龍：做事有耐性，沒有甚麼問題能難倒你。

蛇：易與伴侶發生衝突，建議一人讓一步。

馬：心情欠佳，易因一時意氣而講錯說話。

羊：桃花運超強，若有意中人可趁機表白。

猴：知識就是力量，多讀書，得着不會少！

雞：工作上能做到嚴肅認真，上位不是夢。

狗：財運很好，若有投資打算，可以一試。

豬：得財神眷顧，對創業、營商者均有利。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

陽台風水

陽台與大門一樣，等同一間屋子的納氣口，擔當居室的明堂，有助納進四方財運，是以家中設有陽台，在風水上較為佔優。

‧愈大愈好

陽台是全屋最空曠之處，可以飽吸屋外陽光空氣，所以陽台的面積愈大，愈能納氣，代表家人財運亨通。如陽台外望整個泳池或空地，即代表「明堂」更寬敞，有助聚合財氣。

‧忌對大門

倘若陽台恰巧對正大門，氣流穿堂而過，除不利健康外，亦會因大門納進室內的旺氣流失而形成「漏財局」，改善方法可於門口設置玄關位，或在大門入口或陽台側加設屏風、地櫃稍作阻擋。

‧忌髒亂

陽台設計不宜過分雜亂複雜，不妨以米白或原木色調營造自然純樸氣息。陽台擺設亦不宜雜亂，切忌放置過多雜物，收窄納氣口，而且要盡量保持整潔，以增進財運。

‧欄柵漏財

陽台以及腰的實牆圍封為佳，以玻璃圍封亦是理想之選，且有透光的作用。但若以鐵欄圍封，由於欄柵隙縫會形成漏財，便無法達致聚財效果。

‧宜放大葉植物

大葉植物是最合適的催財植物，有助加強納進各方財氣，不過植物忌太高太密遮擋陽光，形成陰暗之象。此外，若陽台處於流年五黃或二黑病位，則不宜擺放植物，以防增強病星的力量。