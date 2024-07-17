星玄｜宋慧喬露腰晒腿騷身材　孖孔劉合作製作費高達4.5億

今日係7月17日農曆六月十二，幸運星係射手座，在裝扮方面加大投資，對招引桃花有幫助。韓劇女神宋慧喬就係射手座，去年佢憑劇集《黑暗榮耀》，成功奪得多個大獎，人氣再度颷升。上月更孖男神車銀優到威尼斯出席品牌活動，穿着全紅色低胸連身裙，大騷事業線，搞到網民都留下心心眼，甚至大讚佢性感有女人味，果然招引唔少桃花。

日前，宋慧喬於社交網上載靚相，當中不乏裏胸上衣同短裙，大騷纖腰長腿，身材弗到爆。此外，韓國有媒體報導指，宋慧喬將同男神孔劉合作時代劇《Show Business》，據悉呢套劇嘅製作費預計高達4.5億港元，但開拍日期及其他相關消息，則有待宋慧喬完成電影《黑修女們》嘅拍攝。

至於是日最旺生肖係羊，桃花運超強，若有意中人可趁機表白。肖羊嘅內地頂流小生肖戰，同陸劇90後首席小花楊紫，因拍攝劇集《餘生，請多指教》，從而傳出緋聞。今年初又有指佢同經理人張晶日久生情，譜出姊弟戀，就連肖戰同父母旅行，張晶亦有同行，雖然肖戰曾針對緋聞，發表單身宣言，但桃花運咁強，肖戰如果真係有意中人，不妨趁機表白主動出擊。