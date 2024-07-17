娛圈單打︱阿伯殺手爆不倫　跑慣江湖未驚過

參加第一季《中年好聲音》一炮而紅的龍婷，芳齡43歲小姑獨處，日前終於「出Pool」。「旺角小龍女」被指戀上大佢22歲的人夫，惹來非議。她被踢爆跟65歲已婚演唱會製作人丘亞葵有染，二人出雙入對還在車廂激咀，但最終否認緋聞。

他倆被直擊食飯撐枱腳兼睇戲直落，情到濃時，龍婷不僅在大庭廣眾輕拍丘亞葵籮柚，更在車廂主動獻吻。她曾自爆喜歡成熟穩重、事業有成的男士，丘亞葵可謂「合晒合尺」。不過男方已婚兼有一女，早前還孖住老婆出席公開場合。如今「東窗事發」，男方即時劃清界線，揚言只係朋友「Hello Kiss」啫。

哈哈，Goodbye Kiss就聽得多，Hello Kiss都係第一次，但點都好，男方擺明逢場作戲，亦已向老婆耍冧，龍婷今鋪都算食詐胡。佢就強調同男方只係朋友，相片拍攝角度引起誤會啫。

咁講啦，龍婷都唔係第一日跑江湖，早年曾在旺角街頭賣唱，未做「中一生」已參加央視《星光大道2019》並獲得總冠軍，唱腔激似鄧麗君，儲落一班死忠粉絲，尤其深獲叔叔伯伯喜愛，被網民形容為「阿伯殺手」。外柔內剛，見慣風浪，相信緋聞對佢嘅打擊唔會好大。

今次被爆同已婚製作人搭上，有冇動了真情，兼希望在事業上獲得助力，只有佢哋至知。淨係舊年，龍婷已最少兩次舉行慈善演唱會，佢亦不如其他「中一生」咁為大台賣力，顯見另有財路。再講，其感情生活一向神秘，小道消息傳佢曾經離婚兼有仔女。點都好，希望小龍女快啲遇到真命天子啦！