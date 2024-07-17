香港導演改編電視遊戲電影　有部票房慘淡美國冇得上映

電視遊戲改編的電影不時都會出現，其中以格鬥遊戲最多人搶拍。原來有兩位香港著名導演元奎與陳嘉上都先後開拍過以格鬥遊戲改編的電影。

《生死格鬥》

《生死格鬥》（Dead or Alive，DOA）是90年代日本電視遊戲開發商Team Ninja推出的受歡迎格鬥電視遊戲，而2006年美國環球電影公司將之開拍成電影《生死格鬥》 （DOA: Dead or Alive），並由香港導演元奎執導，並由澳洲天后Holly Valance、美國女星Jaime Pressly以及德日混血兒超模青木迪芳等參演，當年影片更在泰國、中國以及香港等地取景拍攝，更成為首部荷里活電影在橫店拍攝。影片故事環繞4個樣貌標緻、身材惹火兼身手不凡的靚女，應邀於一小島上參加一個本來只准男性參與的秘密武術格鬥派對。她們起初互不相干、各懷鬼胎，除了希望得到1,000萬元獎金外，更暗中在島上找尋自己的「秘密目標」。但後來她們發現舉辦《生死格鬥》派對的幕後主腦可能另有陰謀，4人決意合力對抗敵人...

據知4位女星拍攝前接受了4個月的格鬥及體能訓練，例如Jaime就要同時接受拳擊及搏擊的訓練，而Holly就接受泰拳的訓練。Jaime曾直認是因為元奎才接拍《生》，但因為幕後團隊全部不懂英語，因而令她與工作人員溝通上困難重重，只能每日靠懂英語的第一助導以及攝影指導充當翻譯。影片口碑差，全球票房亦不濟，北美上映21日就怱怱落畫，埋單僅收48萬美元票房（約374萬港元），而全球包括香港的累積票房僅得770萬美元（約6,013萬港元）。原本電影公司有意開拍續集，但最終未能成事。

《拳皇》

除了元奎之外，香港導演陳嘉上亦於2010年將另一90年代經典格鬥game《拳皇》拍成電影《拳皇》（The King of Fighters）。陳嘉上找來多位華裔女星包括Maggie Q、葉芳華與廖碧兒參與演出， 她們於片中施展「好武功」。不過影片與《生死格鬥》一樣口碑及票房差，《拳》更沒有安排於北美公映只直接推出DVD。全球僅得5個國家上映，累積票房僅收50萬美元（約390萬港元）。

據知《拳》是以1998年推出的電視遊戲《拳皇98》作為故事藍本，而在片中薇思（Vice）的廖碧兒原來未接拍前已是《拳皇》遊戲的fans。她與同是女秘書的麥卓（Mature）是戀人，片中亦有廖碧兒與加拿大女星Monique Ganderton的sheshe激烈場面。