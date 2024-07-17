鄧麗欣堅信台灣新歡唔係感情騙徒：有足夠時間了解

藝人鄧麗欣（Stephy）早前被發現現身將軍澳大型商場，孖住一位身高6呎、似足韓國天王Rain的大隻男子一齊行街街，她事後於社交網大方認愛並感謝大的祝福。戀情曝光後的她昨晚（16日）首次現身，於中環出席電影《我談的那場戀愛》宣傳活動。戲中演反派的她大呼過癮：「今次特別演出，冇女主角包袱，好好玩！」戲中她演活一位風情萬種的首腦，為教導手下騙取女主角歡心再乘機騙財，親身示範各種誘惑招數。她笑指拍攝該戲份期間，演手下的男演員也被她迷得全日面紅耳赤。

記者隨即笑指蜜運中的她同樣紅粉緋緋一臉幸福，追問她何時開始拍拖？她避談説：「時間就唔講喇，已經有一段時間，已經有足夠時間大家了解咗。」她表示男友是圈外人，想低調一點，不想給對方帶來影響，相當保護戀情。問到她早前到台灣拍劇，身為台灣人的男友是否經常探班？她透露男友其實在香港生活，是經過朋友介紹下認識，問到男友對於被形容是「6尺翻版Rain」有何反應？她笑指男友沒甚麼反應：「我都好多謝大家高度讚賞佢，型容佢係阿Rain。」

問她覺得男朋友為人？她即笑指自己是聰明人，不會像戲中女主角一樣誤墮情網，她笑謂：「我唔會喺網上識朋友，都希望會面對面地溝通，我係一個直接嘅人，會用感覺、直覺去了解一個人，當然時間都好緊要，我都相信自己有能力去辨識對方，佢唔係騙徒，我都唔係騙徒，哈哈！」問到男友吸引她之處？她甜絲絲説：「大家都好好相處，最重要係好相處，有時唔係講有乜嘢好、唔好，夾唔夾都好緊要。」