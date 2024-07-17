日本女醫師一日5餐　半年減逾30磅？

相信不少人士在減重期間都會控制飲食，減少攝取，但若節食過度，身體則難以吸收足夠營養，加上處於飢餓狀態，會增加日後暴飲暴食的復胖機率。日本就有一名女醫師提倡「一日五餐」修身法，過程中毫不用節食和做運動，便能在半年之間減重35磅，各位正在減肥的人士也不妨試試看。

日本女醫師比野佐和子實行「一日五餐」修身法，是將一天3餐分為5餐食用，並且每餐相隔3小時，第2和第4餐為小量加餐，透過小量多餐的原理，幫助穩定血糖，讓飯後血糖上升速度減慢，同時又能控制食欲、減少空腹時間，避免口饞而吃零食。此方法既不用刻意節食，又不需要做運動就能減重，對於繁忙的都市人無疑是輕鬆的減肥良策。

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首先在早餐對於啟動身體機能非常重要，建議在早上7時30分開始進食，並可吃含有豐富膳食纖維的香蕉，配合乳酪和番茄炒蛋等低糖低脂的食材，幫助腸胃蠕動和消化。第二餐可於午餐前、約10時30分左右進食，避免午餐時空腹感強勁而胃口大開，食物上可挑選富有油脂的堅果，配合蔬菜棒或水果等，因為堅果和蔬菜棒的口感偏硬，容易產生飽足感。第三餐則為下午1時，由於先前已經進食過兩餐，因此空腹感不算強烈，分量可不用太多，並可選擇吃蔬菜和蛋白質為主，例如牛油果沙律、雞胸肉、水煮蛋和海鮮等。

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中午過後約下午4時30分，肚子或會感到少許飢餓，可吃一碗約手掌大小的燕麥，搭配牛奶或豆漿作為正餐之間的小吃。由於燕麥屬於低升糖指數的食物，且具有豐富膳食纖維，可減慢腸道對碳水化合物的吸收度，也可用乳酪代替燕麥片。至於一天中的最後一餐，可於晚上7至時之間進食，由於一整天都以少食多餐的方式進行，因此肚子不會有太長時間處於空腹狀態，晚上不用進食很多已經有飽肚子感，食物可選擇蔬菜、雞蛋和蕎麥麵作為主食，能滿足口腹之慾又沒有負擔。雖然一日5餐好像吃很多，但其實是將平日進食的分量分為5次進食，讓身體減少感到飢餓的機會，從而減少口饞而進食零食。

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