【簡潔生活學】吃對食物　擊退夏日疲勞

酷熱天氣下，不斷流汗使人變得疲倦乏力。有得揀，當然是躲在舒適的冷氣房！但是經常歎冷氣，因為缺乏郁動，導致肌肉僵硬和血液循環不佳，反而加重疲勞感，甚至影響胃口。

想刺激食欲，喝冷飲或辛辣食物是人之常情，但原來會有反效果，增加身體負擔！應該攝取清淡而富含水分的食物，只要選對食物及方法，要擊退疲勞兼保持元氣其實也不難。

1.首要多喝水

已習慣每天飲約7-8杯水的朋友，在夏天需要更多，流汗固然要補充水分，即使在冷氣房，也要補充水分。若嫌飲水太單調，不妨加入檸檬片或青瓜片，醒醒神。

2.選對食物

穀類：以糙米、燕麥或全麥麵包等全穀類取代白米，全穀類富含複合碳水化合物和纖維，除了提供能量，也可促進新陳代謝。特別推介藜麥，除含有豐富的蛋白質、纖維和礦物質，更適合無麩質飲食人士。

豆類和豆製品：豆腐或豆漿等含豐富蛋白質，能提供身體所需的營養及能量，而涼伴豆腐最適合夏天食用。

蔬菜：綠色蔬菜中推介青瓜、西洋菜、羽衣甘藍等，含豐富纖維、維他命和礦物質，而番茄、胡蘿蔔，則富含纖維、維他命及抗氧化劑，有助於維持身體的健康狀態。

水果：西瓜、橙含有豐富的水分和維他命C，能夠幫助降溫並補充身體營養。

3.烹調方法

涼拌、蒸煮或水煮，令身體保持涼爽，最重要是減輕胃部負擔。

最後，要有充足的睡眠及適量運動，能有助恢復體力及提升免疫力。

Profile：Kitty Wong

-已婚，育有3名子女

-MCM專業收納服務公司創辦人

-日本及美國認證收納師

-認證生酮飲食教練

-認證瑜伽教練

-認證私人健身教練

-日本粉彩希望藝術協會認證師資導師

Facebook：Kitty KY Wong

Instagram：kitty100trial