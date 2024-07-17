梁靜茹開騷唱到一半掩面痛哭　粉絲主動接力合唱

馬來西亞歌手梁靜茹「2024當我們談論愛情」巡唱於13、14日喺北京舉行，連續2日都滿場嘅佢，媽咪亦有低調現身支持，而喺舞台上梁靜茹亦分享道：「在追逐夢想的路上，我總是會自我懷疑，我真的還要繼續往前衝嗎？還是我要停下來往回走。選擇唱歌這條路，是因為我的父母、我的家庭是很熱愛唱歌的，所以多次遇到挫折、孤獨感，離鄉背井的時候，我都會覺得那是我要面對的磨練。」

而喺14日北京舉行嘅場次中，身穿紫色禮服嘅梁靜茹唱《接受》時，一開聲已經明顯有鼻音，但堅持繼續唱嘅佢，唱到副歌「我們都接受」時，突然失控掩面哭泣，台下粉絲亦相當有默契唱出後面嘅歌詞，之後梁靜茹亦穩定情緒，繼續唱完成首歌。隨着梁靜茹舞台上情緒失控嘅片段曝光，亦引嚟唔少網友留言道：「在現場，超愛這首歌，跟着一起唱了！」、「大合唱也太好哭了吧！」、「怎麼感覺她這個離婚被傷的還挺重。」、「感覺好多天后的情路都不順。」、「靜茹姊姊～年輕時失戀必聽的歌手！」、「沒有技巧全是感情。」

隨着演出結束，梁靜茹亦喺社交網晒出花絮靚相，並感謝身邊朋友、歌迷及團隊嘅支持，更有感而發道：「音樂這段旅程給我的悸動如夢似幻，在途中我經歷了這麼多的事，人生起伏快樂的、難過的、擁有的、失去的，都是一段路。」