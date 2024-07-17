樂天「最美MC」遭怪男當街撩　單身原因曝光

從台灣樂天啦啦隊成員升呢做主持人嘅「最美MC」沐妍，球場上幽默又專業嘅風格，加上玲瓏浮凸身材，令佢圈粉無數，而不時透過社交網同網友分享生活點滴嘅佢，日前就透露自己畀陌生男人撩嘅經過，對方一系統嘅操作令佢一頭霧水外，事後仲忍唔住感慨道：「原來我單身這麼久，真的不是沒有原因的！」

沐妍透露，日前佢行經某間舖前，突然有位陌生男子靠近，並全程用英文同佢傾偈，不過因為沐妍用耳機聽緊直播，所以未經思索就拒絕對方道：「我直覺說了No，其實是因為我不想被打斷耳朵聽直播的事。」不過對方似乎未有發現，繼續用英文同佢傾偈，而避免失禮嘅佢亦只好無奈暫停直播，細心聽對講乜。眼見對方繼續堅持用英文對話，沐妍惟有用初級英文回答對方，不過最令佢無言嘅係，當提到自己喺棒球比賽擔任MC時，對方突然用中文回應道自己喺電台工作，並鍾意四圍識朋友，令沐妍無言道：「我傻眼了，他明明會中文嘛！一直用英文跟我交談，到底是為何？不是我大牌，但感覺不太對！」

最後，沐妍亦坦言雖然自己鍾意同朋友相聚，但有時亦唔鍾意被打擾：「只要是陌生搭訕我都會尷尬，一個人逛街的時候我喜歡在自己聽音樂的小世界，我會覺得很自在快樂！」但最令佢開心嘅係，對方亦有問佢係咪大學生，因為外表望落相當年輕：「這一點我是蠻開心的！然後…原來我單身這麼久真的不是沒有原因的。」