支嚳儀有發短訊關心龍婷　聞對方傳偷食即封口

娛樂新聞主播賴彥妤、李龍基、支嚳儀和黃洛妍等人今日（17日）到書展出席簽書會。賴彥妤透露今年成功創業，開了一間香薰工作坊，稱自己有意在心靈健康的方向發展事業，表示報讀了與藝術治療相關的課程。她又指與李龍基交流中，得知對方是感性之人，會經常提起在監獄中的未婚妻。

而李龍基透露已經送了60多本書給未婚妻看，笑言未婚妻很愛看書：「因為有好多嘢佢都未睇過，所以特登揀咗啲佢未睇過嘅書畀佢。（畀佢打發時間？）佢喺入面都好忙。」提到李龍基的演唱會延期，他指時間太趕，準備不足，所以只好延期，不過暫時未知會延期多久：「我唱冇問題，但大會有好多嘢要搞，趕唔切。」至於講到最近李龍基與女兒外出，被網友質疑是新女友，李龍基表示照片是在內地社交平台流出，內地網友不知道他有個女兒好正常，不過他續指傳媒都有責任要弄清楚事實真相。

另外，支嚳儀指自己現在正籌備獨唱歌曲，提到同是《中年好聲音》出身的好友龍婷近日爆出與已婚演唱會製作人丘亞葵偷情，二人車廂激吻被斷正，支嚳儀表示有發短訊向對方送上關心，希望好朋友可以順利渡過，不要有負面情緒：「因為被傳媒報道咁多新聞，應該點都會有感覺。（龍婷一直都同丘生行得好埋？）呢個要等當事人回應。」又表示大家平時相約出來多是交流歌唱上的事，甚少會談及私人感情生活，問到見到報道會否感到詫異？支嚳儀說：「我唔回應，等公司回應，我唔知。」