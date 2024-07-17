唐鶴德疑與新歡住昔日愛巢　張國榮被揭骨灰仍未下葬

一代巨星張國榮（哥哥）逝世21周年，哥哥生前摯愛唐鶴德（唐唐）每年均會發文紀念哥哥生忌及死忌，用情至深令人動容。如今唐唐已到65歲之齡，惟最近網上瘋傳唐唐與一名史姓男子互動親密，不但拍下大量頭貼頭親密合影，對方更疑似喺手上刺下「唐」字紋身，甚至住入張國榮生前同唐唐嘅愛巢，仲一同照顧新歡妹妹嘅小朋友，儘管戀情尚未獲得證實，仍引發網友熱議，事件更佔據熱搜位置。

張國榮粉絲對於傳聞難以接受，紛紛挖出唔少疑似唐唐及新歡嘅資料，粉絲推測早於2018年就疑似新歡史先生就已入住哥哥故居，史先生比唐唐年輕27年。唐唐與新歡被挖出嘅親密合照中，二人肢體接觸亦似超出一般朋友嘅親近，史先生亦多次將頭靠於唐唐身上。同時二人多次帶一位6歲左右小男孩出遊，唐唐同男孩關係融洽，網上即傳出二人疑似搵代孕所生嘅小孩，不過亦有指小朋友只係史先生妹妹嘅孩子。

但令一眾粉絲震怒嘅係，有指哥哥逝世至今21年，唐唐仍未將哥哥骨灰安葬，而係長置於哥哥故居之中。不過有粉絲翻查資料，指哥哥當年遺願係希望安葬於冇任何宗教背景嘅地方，不過由於香港幾乎所有墳場均屬於不同宗教團體，因此唐唐先會將骨灰置於家中。

有粉絲認為唐唐另結新歡舉，係背叛咗同張國榮嘅感情，亦辜負咗粉絲們嘅善良，覺得佢利用咗粉絲嘅情緒價值。不過亦有網友指出，唐唐多年來對哥哥嘅思念大家都有目共睹，認為唔一定要對方孤獨終老先代表佢對哥哥嘅愛，佢有權利展開新生活。