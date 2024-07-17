方力申唔祝福鄧麗欣新戀情：回唔回應都畀人鬧！

藝人方力申（小方）早前公開批評泳總制度不公後，泳總發聲明准許其泳會男童參加游泳錦標賽，今日（17號）小方出席《2024巴黎奧運 盡在TVB》記者會上表示「革新尚未成功」：「有好多人恭喜我，但其實唔係，一陣我都要趕去同泳總開會，仲有好幫我嘅議員一齊，因為泳總只畀個男童參加一次比賽，之後再要申請，小朋友嘅發展係長遠計，要透過訓練同比賽去進步，唔係一次比賽就認定佢嘅成績，同埋唔係以泳會而係個人名義參賽就好奇怪，好似抹殺咗佢教練同泳會嘅努力 ，我準備咗7，8頁建議書畀泳總，想表達正向嘅意見。」

問可覺得泳總欠誠意？他就覺得今次事件回嚮很大，但並非因為他發聲，自嘲：「我都畀人鬧唔少啦，不過呢啲係唔識運動嘅人都會明白發生咩事，泳總制度係要優化，同埋市民尊重咗運動員好多。」

至於小方舊愛鄧麗欣認有台灣新男友「翻版Rain」，問他可送上祝福，他就話：「呢個係好問題，其實做藝人好難，回應畀人鬧，唔回應又畀人鬧，所以我今次想試吓唔回應，睇吓啲人鬧我乜再回應，啲人唔鍾意你乜都有得鬧。」又談到他有幸和萬人迷湯告魯斯互動及合照，令人羡慕，問他可會自薦合作拍電影？他謂：「我都幾搲爛面啦喎。」