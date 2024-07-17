麥詩敏做才女　全靠佘詩曼

「新聞女神」麥詩敏今日（17日）現身書展為自己的處女新書舉行發布會，一眾藝人麥長青、鄧英文以及爸爸麥振江等人都有現身。麥詩敏指今年剛好是離職新聞主播一年，原本一直都有出書計劃，再加上早前佘詩曼主演的無綫台慶劇《新聞女王》成功帶起熱潮，令群眾對於新聞主播一職大感興趣，於是就順勢出一本書，講述真實的新聞主播工作。她介紹書中講述了自己8年的新聞主播生涯，又指最難忘的經歷是訪問女演員李司棋：「成日覺得大明星好難接觸，但原來佢其實好好人。」離職後，麥詩敏現主力於其他電視台主持工作，專注於健康題材的頻道，亦會接活動主持工作。問到將於9月結婚的她婚禮籌備進度？她表示時間充足，正在慢慢籌備中，沒有任何壓力。

同場麥長青指麥詩敏的爸爸麥振江是自己的師兄，二人同是無綫電視藝員訓練班出身，所以在詩敏還小的時候已經認識。現在主力拍攝飲食節目的麥長青指想在香港拍攝老店：「因為有好多老店都漸漸消失，但其實佢哋都有自己嘅一套，自己嘅堅持，佢哋真係好堅持到獅子山精神，好刻苦耐勞。」提到近日有網民指麥長青介紹的餐廳，明明在片中指是任食，但當親身到店卻發現不是，麥長青表示：「老闆講唔係我講，其實我哋都已經好小心問，咁我哋問到老細係咁解釋，我哋都冇得插嘴，好彩唔係出自我把口。」