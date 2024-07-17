黃翠如赴巴黎採訪奧運　無緣入場主力周邊工作　

藝人黃翠如首次以奧運節目主持身份出席「2024巴黎奧運 盡在TVB」記者會，現場獲派發如電話薄厚、共268頁的奧運天書，她透露將於本月22號起程往巴黎，屆時定帶天書上機努力溫習。問到是否負責訪問運動員，她說：「開過會傾過，主要運動項目係唔關我事，我做周邊嘢，好似奧運旅遊資訊同氣氛，不過都要搵好多資料，好似回到幾10年前做旅遊節目咁。」她又說因奧運開始時，需要做很多採訪，3隊拍攝隊都會很忙，所以她屆時有機會在巴黎搵女拍檔合作，由對方負責拍攝，以前拍旅遊節目都是兩個女仔周圍去，已習慣此工作模式。

她又透露同行有一大班同事，包括同任主持的方力申，鄭衍峰及其他幕後，每朝8時就開會傾當日工作，但相信忙到早餐都沒時間食，因為要趕開工，問她老公蕭正楠可擔心她失魂，她亦自爆：「佢叫我帶多部電話，佢又幫我搵啲掛喺身嘅袋仔，大家都提醒搭地鐵要小心扒手，證件就唔會帶出街，錢都唔會帶，只帶張信用卡。」

她透露在奧運會逗留至8月頭，最想拍攝到奧運開幕氣氛，但未必有機會進入奧運場地，希望有機會睇沙灘排球，射箭、跳水及划艇項目，但問過方力申後得知只可能在室內睇電視直播，而採訪運動員一定冇份，不過她會到奧運村的餐廳守候等機會，但是運動員比賽前及進行中不宜受騷擾，就算比賽後都是由方力申做採訪，所以她可做運動員採訪機會不大。