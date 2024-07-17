越式女人味　綻放知性美

無論係性感模特兒界定網紅界，每年都有唔少樣靚身材正兼氣質迷人嘅索女湧現，其中就有呢位來自越南嘅新進模特兒Trang Daile，佢散發出嘅嬌媚女人味，令到男人想入非非，無法抗拒！

火速爆紅

越南女郎憑住溫婉動人嘅魅力，俘虜唔少男士嘅心，而隨住社交平台嘅出現，令人見識到佢哋溫柔以外嫵媚嘅一面，出生於胡志明市嘅Trang Daile，正係憑住一股嬌媚女人味，令男士心動不已，亦因為咁，喺短時間內人氣急速攀升，出道唔夠兩年，IG粉絲超過7萬，facbook追蹤人數更超過40萬，足見佢深受歡迎，睇嚟離成為百萬級網紅嘅日子不遠矣！

話說喺2022年以時裝模特兒身份出道嘅佢，獲得參與大型時裝展嘅演出機會，當其時佢一出場便驚為天人，立即成為全場焦點，火速爆紅！不過，如果大家以為Trang Daile嘅成功，只係單憑女人味嘅話，咁就大錯特錯喇！因為佢仲兼具知性美，配合埋前凸後趷嘅火辣身材，簡直係完美女神。

機緣巧合

至於知性美，就係來自佢嘅高學歷，由細到大，佢都好鍾意讀書，而且成績一直名列前矛，大學畢業後更擁有建築學學士學位，絕對係知識分子，有美貌有內涵，舉手投足都散發出魅力。而佢本來諗住當女建築師，以自己專業知識發展所長，咁點解後來佢會改變咗志願呢？

人生常常都有出人意料，就喺一次機緣巧合下，佢遇到星探問有冇興趣做模特兒，經過深思熟慮後，佢決定放棄做建築師，投身模界並希望可以闖一番成績。而Trang Daile為咗保持最佳狀態，每日嚴格控制飲食，更花唔少時間健身Keep Fit，佢表示先要做好自己，咁先至對得起粉絲嘅支持。

Profile

出生地：胡志明市

身高：168cm

三圍：34F-23-34

Trang Daile喺網上嘅人氣一樣咁高，事關佢除咗分享生活點滴之外，仲有好多性感寫真，而且以不同造型示人，難怪人氣水漲船高，吸納愈嚟愈多粉絲。