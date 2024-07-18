姚焯菲與Gigi各有各做　唔急上位：驚跌番落嚟！

自「樂壇小天后」炎明熹被傳因合約問題遭無綫雪藏後，同屆「聲夢傳奇」的風頭躉姚焯菲被睇高一線，預告明年全力發展演藝事業，不過她未想過趁機攝炎明熹的位，因怕「突然會失去一切」，寧願循序漸進上位。

出道2年多已被無綫打造成「小天后」的炎明熹（Gigi）， 自6 月底傳因合約事宜遭掟入「雪櫃」，工作量及曝光率急降，雖近日似有「復陽」之勢，但合約未定，前景仍然未明；反而近年半以來，為學業不停新西蘭、香港兩邊飛的姚焯菲（Chantel），日前趁學校放假返港3星期，但工作已爆滿，除之後於麥花臣舉行兩場飛起Gigi的After Class演唱會外，又要宣傳合唱歌及處境劇《愛．回家之開心速遞》的主題曲，還要在澳門開騷及偕女團成員詹天文（Windy）與鍾柔美（Yumi） 拍攝合唱歌MV 。

對外籍追求者冇Feel

日前Chantel接受東網獨家專訪時表示：「每日差唔多都有工作，不過夾埋都有幾日假，晚上盡量陪Daddy、媽咪食飯。」談及此次回港最大任務是舉行After Class「三缺一演唱會」，她說：「好多Solo歌已經識，排舞都學得好快， 我記性好好，全部記得晒。」她自認開騷經驗豐富，舉行過多個非個人演唱會，早已清楚音樂騷的運作，所以和兩位成員再開騷感覺放鬆。至於可有期待舉行個人演唱會？她希望明年成事，皆因她將全力發展演藝事業：「明年我讀大學，就算喺外國升學，假期會好長，起碼可以留喺香港7個月，同埋冇咁多功課同考試，會比之前做得更好。（追番之前啲時間？）只要個人喺香港就做到。」

現時Gigi或「暫休」，可視為上位好機會？ Chantel揚言不會「乘人之危」，只會做好自己：「我又唔知佢係咪暫停，都冇收到通知，上唔上位唔係我決定， 亦冇話專登依家要代替佢，呢啲嘢順其自然，我都明白機會要爭取，不過嚟緊嗰4個月，我要返新西蘭完成入大學前嘅最後課程，呢個（上位）機會未開始。」至於年僅17歲的她，可有視登上「一線女歌手」為目標？她則希望演藝事業能按部就班，因為很怕「失去」的感覺：「我唔想咁快到嗰個位，好驚自己會跌番落嚟，唔希望紅完就突然間啲人忘記咗我，所以依家唔會驚，因為我仲係向上望嘅階段，好多嘢要學習。」問到可意識到合約的重要性？她直言： 「係，雖然18歲後可以自行處理合約，但會交畀大學必修法律嘅Daddy處理。」

談及在新西蘭讀書期間，可有初嘗拍拖滋味？直認仍是「A0」之身的Chantel曾遇外籍追求者，對方是同學的朋友，她謂：「係上年嘅事，佢幾高嘅，個樣都OK，佢透過同學向我表白，不過我冇回應，因為冇感覺。」她坦言不會為事業而放棄愛情，但心儀者尚未遇見。

服裝：Acne Studio、The Frankie Shop

場地提供：Harlan's