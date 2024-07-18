【是日通勝】

農曆六月十三

甲辰年 辛未月 癸未日

吉時：上午5時至7時、上午9時至11時、中午11時至1時

凶時：凌晨1時至3時、下午1時至3時、晚上7時至9時

宜：祭祀、嫁娶、出行

忌：動土、詞訟、行喪

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：28、46、35

幸運顏色：綠色、青色

【星座運程】

今日幸運星：天秤座

白羊座：財運有上升之勢，穩健投資項目可以考慮。

金牛座：收入與付出不成正比，內心難免感到失落。

雙子座：專心做一件事，要比胡亂地做有效率得多。

巨蟹座：和愛侶意見不一，應好好溝通，互相遷就。

獅子座：平淡是福，不去跟別人作比較就沒有煩惱。

處女座：遇上疑難必須問個明白，謀事忌自作聰明。

天秤座：得到幸運之神關照，各方面運勢都相當好。

天蠍座：若意中人是處女座，主動示好，易打動對方。

人馬座：做事易迷失方向，有機會與別人發生爭執。

山羊座：心浮氣躁無助解決問題，保持冷靜最重要。

水瓶座：運氣差只是暫時性，不氣餒就可走出困境。

雙魚座：事業運稍微好轉，謀事謹慎一點就冇問題。

【生肖運程】

相沖生肖：牛

旺弱指數：（升）鼠 人緣旺

（跌）牛 健康差

鼠：人緣好，多接觸不同的人，易有得着。

牛：是日沖煞，健康運欠佳，腸胃易出事。

虎：財運佳，但牽涉大額投資要量力而為。

兔：工作壓力大，容易有手忙腳亂的情況。

龍：在職者要保持低調，好管閒事易惹禍。

蛇：身心狀態差，調節作息習慣刻不容緩。

馬：跟另一半相處融洽，內心充滿幸福感。

羊：貴人就在身邊，事業發展可獲得助力。

猴：入市前做足風險評估，投資不難獲利。

雞：有冷落伴侶之嫌，感情關係出現暗湧。

狗：切忌因貪心而做出高風險的投資決定。

豬：相信自己，盡量避免受負面情緒影響。

【暢所欲玄】（梅花易數專家常歡）

笑與命運

笑是人類最獨特、最富表現力的行為之一，它往往體現了我們對生活的態度和看待世界的視角。有趣的是，笑與命運之間也存在着微妙的聯繫。

首先，笑能影響我們的命運。積極向上的態度和樂觀的心態，往往能夠幫助我們更好地應對生活的挑戰。正如一句古語所說：「笑口常開，福自天來」。保持微笑和正面情緒，不僅能夠提升我們的心理狀態，還可能在無形中吸引好的機會和運勢。相反，如果我們總是愁眉苦臉、唉聲嘆氣，恐怕也很難得到他人的喜愛和幫助，最終影響自身的發展。

其次，命運也可能影響我們的笑。人生的際遇千差萬別，有人一生順遂，有人卻飽受磨難。但不論遭遇何種境遇，保持樂觀和勇氣去面對，都是非常重要的。即使命運有多舛，只要我們仍能咧嘴一笑，生命就依然有意義和美好。

笑與命運的關係是雙向的。一方面，笑能影響我們的命運；另一方面，命運也可能影響我們的笑。唯有珍惜當下，保持積極的心態，常常保持笑容滿面，我們才能在人生的道路上愈走愈順遂。