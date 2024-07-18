星玄｜廖慧儀倒奶晒臀超誘人　網民：仲Hot過啲天氣

今日係7月18日農曆六月十三，是日最旺生肖係鼠，人緣好，多接觸不同的人，易有得着。有「狂野港姐」之稱嘅TVB小花廖慧儀（Jessica）就係肖鼠，上月佢就飛到英國享受假期，仲係倫敦塔橋上留倩影，見佢着住黑色掛頸裹胸露腰露背長裙，大騷纖腰之餘亦露出白滑美背，其中一張相更見佢，用黑色心心遮住臀部，搞到一班網民都紛紛跪求冇心版，Jessica依家人緣好，趁住放假期間，就要接觸唔同嘅人，話唔埋遇到貴人，又或者係心儀對象呀。

日前，Jessica趁有陽光，即着上粉色三式點比堅尼去到沙灘晒太陽，唔單止大晒美背同渾圓嘅臀部，仲側身「倒奶」影相，唔少網民見到Jessica呢個「戰鬥格」，都紛紛留言大讚，並表示：「仲Hot過啲天氣」，

至於幸運星係天秤座，得到幸運之神關照，各方面運勢都相當好。天秤座嘅羅天宇，近年幾乎劇接劇又拍綜藝做到冇停手，早前為有份參與嘅劇集《巾幗梟雄之懸崖》做宣傳後，終於可以抖一抖，同家人一齊去日本，仲食Omakase同細佬慶生，呢個哥哥認真唔話得，羅天宇得到幸運之神嘅關照，應該冇咩事可以難到佢啦。